Finanslov lige nu: Alle mod Østergaard ved Wammens bord

Mens første afsnit af diverse julekalendere underholdt befolkningen søndag aften, mødte spidserne fra De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet ind til forhandlinger om næste års finanslov i Finansministeriet.

Nu snakker Wammen igen finanslov med partiledere

Her er det De Radikale, som har ansvaret for, at en aftale ikke allerede er faldet på plads. Sådan lyder det - i større eller mindre grad - fra de øvrige parter i forhandlinger.

Der er uenigheder om finansieringen, men også udlændingepolitikken og andre emner er stridspunkter.

Normalt er en finanslovsaftale på plads i november, men nu siger kalenderen december.

Og nu kommer finansminister Nicolai Wammen (S) med en klar melding til de øvrige partier. Der er en grænse for, hvor længe man kan sige, at man er i slutfasen i forhandlingerne.

- Min opfordring til alle partier er, at nu koncentrerer vi kræfterne om det, vi er fælles om, i stedet for at bruge tid på det vi er uenige om, siger Wammen søndag aften, inden forhandlingerne går i gang.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det nu reelt er fire mod én ved forhandlingsbordet, altså alle mod De Radikales leder, Morten Østergaard, svarer Wammen:

- Jeg håber, at det er de fem, der på et tidspunkt kan komme ud og være fælles om en rigtig god finanslov til gavn for Danmark.

Ved søndagens forhandlinger er det kun partilederne, der deltager. Normalt er også eksempelvis finansordførerne med ved forhandlingsbordet.