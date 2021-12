Finanslov: Lighed øges med 0,01

0,01.

Så meget mindskes uligheden i Danmark på årets finanslov, som netop er aftalt mellem regeringen og blandt andre Enhedslisten.

Det er ellers kun få måneder siden, at Enhedslisten præsenterede en plan, der skulle mindske uligheden 191 gange mere.

I planen "En retfærdig økonomi for de mange" skulle uligheden sænkes med, hvad der svarer til 1,91 på den såkaldte gini-koefficient. Den opgør ligheden i samfundet på en skala fra 0-100, hvor nul svarer til, at alle mennesker i et samfund ejer det samme.

Nu har Enhedslisten så skrevet under på den årlige finanslov, der sænker gini-koefficenten - og dermed øger ligheden - med 0,01.

Ekstra Bladet har spurgt partiets finansordfører, Rune Lund, hvordan det kan være nok for Enhedlisten, der i "En retfærdig økonomi for de mange" slog til lyd for at gøre op med de seneste 30 års reformer og udvikling i samfundet i det hele taget.

- Hvordan kan en ændring på 0,01 på ligheds-måleren være nok for Enhedslisten?

- Finansloven mindsker uligheden, blandt andet fordi vi afskaffer boligjob-ordningen og indfører gratis tandlæge til folk op til 21 år. Men der er også stigende boligpriser og stigningerne på aktiemarkedet, der trækker den anden vej, siger han.

- Men selvfølgelig er det ikke nok, selvom der er mange gode ting i finansloven. Men vi har de Radikale og Socialdemokratiet, som taler mere om at bekæmpe ulighed, end de rent faktisk gør det.

- Så skal tempoet op, så I når jeres mål, før der er indgået 191 lignende aftaler?

- Der skal ske meget mere. Og det kommer der også til, nu skal vi for eksempel i gang med de næste skridt om at bekæmpe børnefattigdom, siger Rune Lund.

