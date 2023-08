Finanslovsudspil byder på lille forhandlingsreserve

Regeringen afsætter 500 millioner kroner til den såkaldte forhandlingsreserve og dropper en udvidelse af seniorpensionen. Det er nogle af elementerne i det finanslovsforslag for 2024 fra regeringen, som er præsenteret torsdag.

- Kassen er blevet større, og inflationen er blevet mindre, siden vi stod her sidst, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

- Dansk økonomi er med andre ord bomstærk. Det giver os muligheden for igen at løfte blikket lidt op og se på, hvor vi gerne vil lave nogle vigtige investeringer i det danske samfund, siger Wammen.

Forhandlingsreserven er de penge, som partierne uden for regeringen har at forhandle for.

Regeringen foreslår, at forhandlingsreserven skal gå til 'yderligere løft af den grønne omstilling og velfærden'.

Annonce:

Beløbet er historisk set lille på den front. Ofte har forhandlingsreserven udgjort omkring halvanden milliard kroner. Nogle år endda over to milliarder kroner.

Den ventede udvidelse af seniorpensionen ville betyde, at flere kunne blive omfattet af ordningen.

I dag må en ansøger maksimalt have en arbejdsdygtighed på 15 timer, og den grænse skulle hæves til 18 timer, så flere blev omfattet. Men den tanke er altså nu skrottet.

- I forhold til seniorpensionen kommer vi ikke til at forringe den nuværende seniorpension. Det er rigtigt, at den udvidelse, der var lagt op til, ikke bliver til noget med den her finanslov, siger Wammen.

Han siger, at det forlig, der aftalte udvidelse, ikke længere har flertal. Wammen svarer dog ikke på, hvorfor regeringen ikke vil bruge det alternative flertal, der kan findes til udvidelsen.

I forhold til klimaet afsættes der godt én milliard kroner til det grønne område i 2024.

- Det bringer ikke Danmark i mål, men det bringer os videre, står der i forslaget.

Annonce:

Der afsættes desuden 100 millioner kroner årligt i 2024-2026 til initiativer målrettet grøn omstilling af tung vejtransport.

- Det skal vise, at vi mener det her meget alvorligt, siger Wammen.

Allerede inden torsdagens præsentation var der i ugens løb sluppet flere elementer af finanslovsforslaget ud.

Blandt andet vil regeringen frem mod 2030 afsætte i alt 3,2 milliarder kroner ekstra til psykiatriområdet.

Regeringen vil blandt andet åbne en ny telefonlinje, som skal fungere som en psykiatrisk akuttelefon. Den skal være åben døgnet rundt hver dag.

Her skal man kunne ringe ind og blive rådgivet i en akut krise og visiteret videre til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet.

- Der er så mange mennesker, som har brug for, at vi har en bedre psykiatri. Både dem, som bliver ramt, og deres familie og pårørende. Der skal vi gøre det bedre. Det bliver der mulighed for nu, siger Wammen.

Regeringen vil desuden styrke udenrigstjenesten med et løft på 12 procent over de næste fire år. Det svarer til 500 millioner kroner i 2024, 600 millioner kroner i 2025, 700 millioner kroner i 2026 og 800 millioner kroner i 2027.

Formålet er blandt andet at få sat en stopper for ambassadelukninger. I stedet for skal der åbnes nye ambassader.