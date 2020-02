Finansminister beklager mail om angreb på Venstre

Finansminister Nicolai Wammen (S) har sendt en mail til alle partier, der deltager i forhandlinger om udligningsreformen, hvor han indrømmer, at Socialdemokratiet har skadet forhandlingsklimaet.

Det skriver DR Nyheder.

Ifølge DR fremgår det i mailen, at finansministeren har røde ører og beklager den mail, der søndag kom frem i Jyllands-Posten.

'Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage.'

'Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på', skriver Nicolai Wammen ifølge DR Nyheder.

Finansministeren skriver videre, at han håber, at parterne nu kan se fremad i forhandlingerne om udligningsreformen.

Af den lækkede mail fremgår det, at regeringen planlægger 'angreb' på Venstre, samtidig med at man forsøger at nå en aftale om den 18,5 milliarder kroner store udligningsordning.

Ifølge Jyllands-Posten er mailen sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

Det fremgår af mailen, at både Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Statsministeriet er involveret i koordineringen af indsatsen.

Kritik fra forhandlingsparter

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kaldte tidligere mandag regeringens angrebsstrategi for et 'fordækt dobbeltspil'.

'Vi har længe set, hvor magtfuldkommen Mette Frederiksen og regeringen er. De hemmeligholder beregninger igennem flere uger og giver deciderede forkerte og misvisende svar. Men nu havde de sagt, at de ville gå seriøst ind i de her forhandlinger, men det vil de så slet ikke alligevel', skrev hun i en sms til Ekstra Bladet.

Hun og Venstre efterlyste en udmelding fra statsminister Mette Frederiksen (S) om mailen, som ifølge finansordfører Troels Lund Poulsen har skabt et 'helt forpestet' forhandlingsmiljø.

- Den mail har ikke været fremmende for forhandlingsklimaet på nogen måde. Jeg synes, det er helt utilstedeligt, at mens man sidder og forhandler, så lægger man op til, at alle fodsoldaterne skal angribe på baggrund af det, der sker ved forhandlingsbordet, siger Morten Østergaard om den lækkede mail. Foto: Jens Dresling

Også De Radikales leder, Morten Østergaard, og Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, har kritiseret mailen, som ifølge Morten Østergaard var 'helt utilstedelig'.

Derfor glæder Morten Østergaard sig over, at finansministeren nu har beklaget mailen og 'lagt sig fladt ned'.

- Hvis statsministeren gør det samme, så vil jeg tro, at vi hurtigt kan komme i gang med forhandlingerne igen. Det vigtige er jo, at vi får lavet en god reform og ikke dette her Christiansborg-fnidder, siger Morten Østergaard.