Finansminister lover hjælp til pensionister ramt af stigende priser

Finansminister Nicolai Wammen (S) lover i Jyllands-Posten, at regeringen vil hjælpe pensionister, som rammes af inflationen og de hastigt stigende priser.

'Kort efter påske' vil regeringen komme med et udspil, der især er møntet på at hjælpe pensionister med at få økonomien til at hænge sammen.

Inflationen ligger på 5,4 procent over det seneste år, og det er det højeste niveau i over 35 år.

- Det er helt klart regeringens ønske, at vi blandt andet i forhold til pensionister, der er blevet hårdt ramt her, kan lave en kompensation, siger Nicolai Wammen til avisen.

Han vil dog ikke komme ind på, hvor meget hjælp, pensionisterne skal forvente, eller hvornår eller hvordan den vil blive udbetalt.

Ikke alle, der har ondt i økonomien over prisstigningerne, skal dog forvente at få hjælp til at komme igennem krisen.

Ingen skal heller forvente at få fuld kompensation for de 'økonomiske smæk', der kommer i kølvandet på krigen i Ukraine. Men regeringen vil se på muligheden for at kunne målrette kompensationen til nogle af dem, der bliver hårdest ramt.

- Det forbandede ved inflation er jo, at hvis man bare pumper en masse penge ud, så gør det ikke problemet mindre. Så gør det det større. Derfor må vi også være meget åbne og ærlige og sige, at der ikke findes nogen tryllestav, når det gælder inflationsbekæmpelse, siger Nicolai Wammen.

Den høje inflation er i høj grad båret af hastigt stigende energi- og fødevarepriser, som er de to områder, der er hårdest ramt af invasionen af Ukraine og de sanktioner, der er indført mod Rusland.

Regeringen og en række partier har allerede vedtaget en varmecheck, der skal hjælpe de hårdest ramte danskere med at få betalt regningen for de stigende gaspriser.

Den akutte varmehjælp på 6000 kroner udbetales til august og september.