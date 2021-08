Finder sms'er i 11. time

Morten Messerschmidt hev noget opsigtvækkende pludselig sms'er frem under sin genafhøring onsdag eftermiddag ved Retten i Lyngby.

Sagen mod Morten Messerschmidt har kørt i EU-systemet siden 2015. Siden 2019 har Bagmandspolitiet (SØIK) siddet med sagen.

- Det forholder sig sådan, at jeg sletter aldrig sms’er. Jeg har her i aftes kunnet finde frem til, hvordan hele forløbet var. Der var en sms for Ghersinichs (tidl. generalsekretær, red.) assistent. Og han bistod med at få folk til at tilslutte sig, sagde Morten Messerschmidt i retten.

Dermed forsøger Morten Messerschmidt at godtgøre, at han ikke har haft noget at gøre med indmeldelserne af i alt ti udlændinge i Meld i 2015.

Dette er en vigtig pointe for tiltalte, fordi adskillige af disse tidligere medlemmer sår tvivl om partiets troværdighed og reelle eksistens. Én mener, hans indmeldelsesblanket er forfalsket. En anden havde aldrig hørt om Messerschmidt, inden han blev indkaldt som vidne. En tredje meldte sig bare ind for sjov.

Konkret siger Morten Messerschmidt, at bulgareren Slavi Binev, der onsdag udeblev fra retten, ligefrem tiggede ham pr. sms om at blive næstformand.

Morten Messerschmidt forlader retten.

I god tro

Rumæneren Cristian Radulesco afviser at have skrevet under på en indmeldelsesblanket. Men ifølge Morten Messerschmidt har han altså en sms, som viser, at den tidligere generalsekretær stod for rumænerens indmeldelse.

- Jeg har i hvert fald været i god tro, lød det fra Morten Messerschmidt.

Retten så dog intet behov for, at Morten Messerchmidt fremlagde tekstbeskeden. Dertil var dens eksistens ikke af betydning.

Messerschmidts forsvarer, Peter Trudsø, spurgte, hvad Morten Messerschmidt godt kunne tænke sig at have fået at vide fra det udeblevne bulgarske vidne, Slavi Binev.

- Det, jeg gerne vil have belyst i forhold til Binev, er, at jeg kan se på en sms fra ham, at han decideret spørger mig om at blive næstformand i Meld. Det havde givet et andet billede end de vidner, som vi hørte fra den anden dag, sagde Morten Messerschmidt.

