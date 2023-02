Finland vil lave pigtrådshegn til Rusland

Finland har tirsdag begyndt arbejdet med at bygge et 200 kilometer langt grænsehegn med pigtråd til Rusland.

Det oplyser landets grænsemyndigheder.

I den finske regering ønsker man at undgå, at et stort antal migranter søger over grænsen til Finland. Der er også frygt for, at Rusland ligefrem vil bruge migranter som et politisk våben.

De første spæde skridt til grænsehegnet blev taget tirsdag med rydning af skov til et tre kilometer langt pilotprojekt.

I marts ventes arbejdet med at bygge veje og at installere selve hegnet at begynde. Håbet er, at de tre kilometer hegn kan stå færdig i slutningen af juni.

Herefter skal yderligere 70 kilometer hegn bygges frem til 2025. Den del skal hovedsageligt placeres i det sydøstlige Finland.

I alt vil Finland sætte 200 kilometer hegn op. Det ventes at koste omkring 2,8 milliarder kroner.

Hegnet skal være over tre meter højt og med pigtråd på den øverste del. Særligt udsatte områder skal udstyres med kameraer med nattesyn, lys og højttalere.

Aktuelt er der hovedsageligt lette træhegn ved Finlands grænse til Rusland. De står der med det hovedformål at forhindre kvægbesætninger i at vandre fra den ene til den anden side af hegnet.

Men i juli vedtog Finland, som har søgt om optagelse i sikkerhedsalliancen Nato, ændringer i grænseloven for at give mulighed for at opføre mere robuste hegn.

I november fortalte brigadegeneral Jari Tolppanen, at den hidtidige grænse har fungeret 'godt'. Men sikkerhedssituationen har nu ændret sig 'fundamentalt' på grund af krigen i Ukraine.

Grænsehegnet er en 'uvurderlig' del af arbejdet med at stoppe ulovlige forsøg på at komme ind i Finland fra Rusland, mener han.

I september oplevede Finland en øget tilstrømning af russere, efter at præsident Vladimir Putin havde beordret, at reservister skulle mobiliseres til at kæmpe i Ukraine.

Også Estland, Letland og Polen har øget sikkerheden ved grænserne - eller har planer om at gøre det.

Finland deler en 1300 kilometer lang grænse med Rusland. Dermed har Finland EU's længste fælles grænse med Rusland på landjorden.