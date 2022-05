Finlands og Tyrkiets udenrigsministre drøfter Nato

Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto, siger, at han lørdag mødes med sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu, i Berlin, skriver Reuters.

De to ministre mødes i den tyske hovedstad i forbindelse med et uformelt Nato-møde. Også den svenske udenrigsminister, Ann Linde, ventes til Berlin, skriver AFP

Hverken Finland eller Sverige er medlemmer af Nato, men Ruslands angreb på Ukraine har udløst dyb bekymring i de to nordiske, alliancefrie lande.

'Vi har ikke en positiv holdning til det'

Så i øjeblikket er de i ekspresfart på vej til at beslutte, om de skal søge om optagelse i Nato. De endelige beslutninger kan komme i weekenden eller begyndelsen af næste uge.

Men nu lyder der kritiske toner fra Tyrkiet. Tidligere fredag udtrykte den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, sin skepsis over for at optage Finland og Sverige i Nato.

- Vi har ikke en positiv holdning til det, sagde Erdogan til journalister efter fredagsbønnen i Istanbul.

De to nordiske lande huser efter Erdogans opfattelse terrororganisationer.

- Skandinaviske lande er som gæstehuse for terrororganisationer, siger han.

Ifølge Haavisto har Tyrkiet ellers tidligere været positiv over for finsk medlemskab af Nato.

Brug for tålmodighed

Han opfordrer til tålmodighed.

- Vi har brug for tålmodighed i sådan en proces. Det sker ikke på én dag. Lad os tage et skridt ad gangen, siger han.

Den svenske udenrigsminister skriver i en kommentar til det svenske nyhedsbureau TT, at tyrkerne ikke har udtrykt deres skepsis direkte til Sverige.

- Jeg og min tyrkiske kollega mødtes i forgårs, da vi deltog i samme møde i Marrakesh. Vi havde et bilateralt møde for nogle uger siden og diskuterede en eventuel svensk ansøgning om Nato-medlemskab, skriver hun.

- Den tyrkiske regering har ikke fremført denne type budskaber direkte til os.

Hvis de to lande skal optages i Nato, kræver det, at samtlige 30 Nato-lande støtter det, altså også Tyrkiet.

Erdogan har længe beskyldt nordiske lande, særligt Sverige, for at give ophold til det, der efter Erdogans opfattelse er ekstremistiske kurdiske grupper.

Erdogan kritiserer også, at tilhængere af den tyrkiske prædikant Fethullah Gülen, som opholder sig i USA, og som Tyrkiet beskylder for at stå bag et kupforsøg i Tyrkiet i 2016, er at finde i Skandinavien og andre europæiske lande.