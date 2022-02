Fire dissidenter: Smækker med døren og sviner Messerschmidt til

Fire eks-DF'ere er forenede i deres foragt for Morten Messerschmidts magtovertagelse i DF

Der er lige præcist nul forblommede afskedsord fra Lise Bech, Bent Bøgsted, Karina Adsbøl og Liselott Blixt i forbindelse med deres udmeldelse af Dansk Folkeparti.

De fire nu forhenværende DF-medlemmer smækker eftertrykkeligt partidøren efter sig, men når akkurat at smide en håndgranat indenfor, før det sker.

- Efter min mening er Morten Messerschmidt ikke den fødte ledertype. Han kunne ikke lede to mand nede i EU. Han kunne heller ikke lede en gruppe på fire. Så har jeg svært ved at se, hvordan han kan lede en folketingsgruppe på 16, siger Bent Bøgsted bl.a. til DR om exitten fra det parti, han har været folketingsmedlem for i mere end 20 år.

Støttede ikke Messerschmidt

Hverken sundhedsordfører Liselott Blixt, fødevareordfører Lise Bech, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted eller socialordfører Karina Adsbøl støttede Morten Messerschmidt i det netop overståede formandsopgør.

Blixt og Adsbøl støttede Merete Dea Larsen, mens Bech og Bøgsted var tilhængere af Martin Henriksen.

Ingen af dem fik det dog, som de ville, og forlader nu Dansk Folkeparti efter adskillige årtiers medlemskab.

Bent Bøgsted: Partisoldat skrider

Med den nordjyske beskæftigelsesordfører mister Dansk Folkeparti mere end 20 års uafbrudt folketings-erfaring. Bøgsted støttede Martin Henriksen i formandsopgøret og vidnede mod Morten Messerschmidt i byretten tilbage i august.

Han har længe været arg modstander af den nye partiformand.

Bent Bøgsted ved retssagen mod Morten Messerschmidt i august 2021. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Liselott Blixt: Vellidt sundheds-dronning

Den mangeårige sundhedsordfører har været MF for DF siden 2007. Blixt var før sin politiske karriere både taxachauffør i Rødby og buntmager i Greve. Derudover har hun arbejdet som social- og sundhedsassistent og er på mange måder indbegrebet af Dansk Folkeparti. En bedstemor med tatoveringer, der nu er fortid i rækkerne.

Liselott Blixt. Foto: Jonas Olufson

Blixt støttede Merete Dea Larsen i formandsopgøret, og det var ilde set hos den nye partiformand, at hun blev siddende i gruppeledelsen efter Messerschmidts magtovertagelse.

I forbindelse med sin udmeldelse kritiserer hun særligt Morten Messerschmidts beslutning om at lempe Anders Vistisen tilbage i magtens kerne.

- Morten (Messerschmidt, red.) præsenterede den person, som han ønskede som partisekretær, og følgen deraf ville være, at Anders Vistesen kom i hovedbestyrelsen. Den mand har ødelagt meget de seneste år, og jeg kan derfor ikke forstå, hvorfor man lavede det træk, siger hun ifølge DR.

Lise Bech: Jysk kerne-DF'er

Bech bakkede op om Martin Henriksen i det netop overståede formandsopgør. Hun tager nu som de tre andre konsekvensen af nederlaget og Messerschmidts sejr og forlader Dansk Folkeparti.

Den 60-årige nordjyde har været medlem af både menighedsråd, byråd i Støvring og Rebild og Folketinget helt tilbage fra 1999 og er således endnu en stovt kerne-DF'er, der ryger i svinget.

Lise Bech. Pr-foto

Karina Adsbøl: Loyal arbejdshest i oprør

Adsbøl bakkede op om Merete Dea Larsen i formandskampen i januar. Men indtil i dag har den 45-årige nu fhv. socialordfører været en loyal partisoldat, der har knoklet for sit parti.

I en opgørelse i Ekstra Bladet fra sidste år over visse folketingsmedlemmers deltagelse i møder i forskellige udvalg var Adsbøl højdespringer. Og den arbejdsomme politiker er både kendt og vellidt på tværs af andre partier for sin arbejdsiver og samarbejdsevne.