Firma-fest: Politikernes skjulte penge

Firma-fidusen: Personlig indtægt skal modregnes eks-ministres gyldne eftervederlag, men der er et hul i loven og ingen kontrol

Seks tidligere ministre, som blev fyret af vælgerne ved juni-valget i år, har mulighed for at benytte en firma-fidus, når de modtager eftervederlag svarende til deres ministerløn.

De har alle – som man se i oversigten – oprettet egne virksomheder, viser Ekstra Bladets gennemgang af erhvervsregistre.

Der er nemlig et hul i loven om ministres gyldne håndtryk, så politikerne kan få det såkaldte eftervederlag, når de går af, og kan tjene penge ved siden af uden modregning.

Fidusen kræver blot et firma, oplyser advokat Torben Bagge, leder af skatteafdelingen i TVC advokatfirma.

– Der er et hul i loven, fordi politikerne kan undgå at blive modregnet i eftervederlaget, hvis politikerne har en virksomhed. Det er så op til den enkeltes moral, om man vil udnytte det, siger Torben Bagge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokat Torben Bagge. Foto: Claus Bonnerup

Skjulte penge

Eksministre bliver modregnet af de penge, som de betaler arbejdsmarkedsbidrag af, oplyser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Finten består så i at lave en virksomhed på den såkaldte virksomhedsordning – for eksempel en enkeltmandsvirksomhed – hvor regnskaber er skjult for offentligheden.

– Setuppet med enkeltmandsvirksomheder gør det sværere at gennemskue politikernes indtægter, fordi enkeltmandsvirksomheder er så lukkede, forklarer skatteadvokaten.

Penge tjent samtidig med det gyldne eftervederlag, der svarer til en ministerløn, bliver så i virksomheden, indtil minister-dagpengene fra det offentlige udløber. Herefter kan man overføre løn til sig selv uden modregning.

Eks-ministre med eget firma Lars Løkke Rasmussen (V) Enkeltmandsvirksomhed : ’Lars Løkke Rasmussen’, stiftet 1/9-2019. Formål: Ikke oplyst. Branche: Rådgivning

: ’Lars Løkke Rasmussen’, stiftet 1/9-2019. Formål: Ikke oplyst. Branche: Rådgivning Anpartsselskab : ’Sollar Holding ApS’, stiftet 9/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Investeringer

: ’Sollar Holding ApS’, stiftet 9/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Investeringer Anpartsselskab: ’Sollar ApS’, stiftet 13/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Rådgivning og events. Branche: Udøvende scenekunstner.

Kristian Jensen (V) Enkeltmandsvirksomhed: ’Kr. Jensen foredrag mv’, stiftet 9/9-2019.

Formål: Ikke oplyst. Branche: Selvstændig udøvende scenekunstner.

Troels Lund Poulsen (V) Enkeltmandsvirksomhed: ’Birkehøjgaard v/Troels Lund Poulsen’, stiftet 1/1-2007. Formål: Ikke oplyst. Branche: Dyrkning af korn.

Eva Kjer Hansen (V) Personligt ejet mindre virksomhed: ’Evaction’, stiftet 1/4-2015. Formål: Ikke oplyst. Branche: Kunstnerisk skaben.

Rasmus Jarlov (K) Enkeltmandsvirksomhed: ’Hamlet Tours’, stiftet 18/6-2012. Branche: Turistkørsel Rasmus Jarlov vil godt bekræfte - ligesom Kristian Jensen - at han først bliver modregnet, når og hvis han trækker penge ud af selskabet: ’Ja, det gør jeg, når jeg trækker penge ud af virksomheden’.

Søren Pind (V) Anpartsselskab : ’Selskabet af 4. juli 1776 ApS’, stiftet 17/7-2008

Formål: Rådgivning, forfatter- og foredragsvirksomhed, investering i kapitalandele. Branche: Rådgivning



: ’Selskabet af 4. juli 1776 ApS’, stiftet 17/7-2008 Formål: Rådgivning, forfatter- og foredragsvirksomhed, investering i kapitalandele. Branche: Rådgivning Anpartsselskab: ’Selskabet af 20. januar 1981 ApS’, stiftet 21/12-2018

Formål: Eje kapitalandele i andre selskaber. Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind, Eva Kjer Hansen og Troels Lund Poulsen. Vis mere Luk

Jensen: ’En privatsag’

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere finansminister Kristian Jensen (V) har begge stiftet enkeltmandsvirksomheder efter valget med godt en uges mellemrum.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke snakke økonomi med Ekstra Bladet, mens Kristian Jensen ikke afviser, at han benytter hullet i loven.

’I givet fald at der kommer et overskud, som bliver trukket ud af virksomheden, vil dette blive indberettet og modregnet’, skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Dermed indrømmer den tidligere finansminister, at han ikke nødvendigvis har tænkt sig at modregne indtægter de næste to år, hvor han får fuld ministerløn på knap 1,5 mio. kr. om året.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Foto: Jens Dresling

Samtidig ønsker han ikke at oplyse, om han forventer en modregning.

’Hvorvidt der er aktivitet, omsætning eller overskud mv. er en privatsag’, skriver Kristian Jensen.

Ekstra Bladet har spurgt Kristian Jensen, om han har tænkt sig at vente to år, før han trækker penge ud af sin virksomhed, så han undgår modregning. Det har Kristian Jensen ikke svaret på.

Offentligheden kan ikke få indsigt i ministrenes modregning.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind, Rasmus Jarlov, Eva Kjer Hansen og Troels Lund Poulsen.

Stort pengehop og modregning

Hullet i loven om ministrenes gyldne håndtryk strider mod tanken, da politikerne selv vedtog loven tilbage i 1999.

Loven betød et stort lønhop for ministre med det lille forbehold, at hvis man tjente penge efter ministergerningen, så skulle det modregnes.

Lars Løkke Rasmussen kan ikke blive kontrolleret for de penge, han putter i sine selskaber, mens han modtager modregningspligtigt eftervederlag. Det er helt op til hans samvittighed. Foto: Philip Davali

Kæmpe stigning

Det fremgår af bemærkninger til loven om eftervederlag, der blev fremsat af en S-ledet regeringen i december 1999 og vedtaget i Folketinget på blot ti dage.

Med loven gik eksministre fra såkaldte ventepenge til eftervederlag, hvilket medførte en stor stigning i indtægt efter ministergerningen.

Fra 241.000 kroner om året i 1999 til mindst 970.000 kroner om året.

Til gengæld for stigningen var tanken, at eftervederlaget skulle ’modregnes for løn, vederlag og anden erhvervsmæssig indkomst samt pension m.v. fra såvel offentlig ansættelse og offentlige hverv som privat ansættelse og erhvervsvirksomhed’.