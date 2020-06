Fitnessinstruktør sagsøger Pernille Vermund

Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, er blevet sagsøgt for injurier.

Det bekræfter hun overfor Frederiksborg Amts Avis.

- Ja, det er korrekt, lyder det fra Vermund.

Over for Ekstra Bladet fortæller Pernille Vermund, at det er fitnessinstruktør og DR 3-deltager Mahmoud Loubani, der har sagsøgt hende.

- Han sagde, at han ville stævne mig for 14 dages tid siden. Nu har jeg så modtaget søgsmålet. Det er en del af det at være politisk aktiv. Nogle gange føler folk sig trådt over tæerne, lyder det fra Pernille Vermund.

Sagsøgte kollega

Mahmoud Loubani har tidligere sagsøgt Pernille Vermunds partifælle og folketingskollega Mette Thiesen for æreskrænkelser, efter at Thiesen kaldte ham en 'terrorist-sympatisør'.

Loubani vandt sagen, og Thiesen blev i december dømt til at betale en godtgørelse på 15.000 kroner. På grund af forældelse blev hun dog frifundet for straf.

Sagen kort Mette Thiesen skrev 19. april 2018 på sin facebookprofil et indlæg med overskriften 'Terrorist-sympatisør benyttes af Danmarks Radio'. I opslaget gik hun i kødet på fitnessinstruktøren Mahmoud Loubani, som medvirkede i et DR-program. Loubani havde som en kommentar til en helt tredje persons indlæg på Facebook om Omar El-Hussein skrevet 'Allah yerhamu', hvilket betyder 'må Gud tilgive dig'. El-Hussein angreb i 2015 et debatarrangement og en synagoge i København og dræbte filmmanden Finn Nørgaard og den frivillige vagt Dan Uzan. Mette Thiesen opfattede Loubanis kommentar til el-Hussein-opslaget som en sympatitilkendegivelse over for Omar el-Hussein.

Denne gang drejer sagen sig om, at Pernille Vermund i en kommentar til et facebookopslag på hendes venindes profil i december delte et link til en blog, der skal have fremsat æreskrænkende påstande om Mahmoud Loubani.

- Det er en af mine gode veninder, som spørger, hvorfor der er så mange fra venstrefløjen, som bakker op om ham her Loubani. Det undrer hun sig over, og så deler jeg et link til en blog, hvor man kan se, hvilke programmer han har deltaget i. Det er blandt andet noget på DR3 og TV 2, fortæller Vermund til Ekstra Bladet.

- Min veninde mener, at han er censurist efter at have sagsøgt Mette (Thiesen red.). Til det skriver jeg, at han i hvert fald har nogle andre værdier end os. Det mener han så er injuerende.

Behøver ikke stå inde for alt

Partiformanden husker ikke, præcis hvilken blog der var tale om.

- Det var i hvert fald ikke en super professionel én. Der var taget nogle billeder af ham fra nogle forskellige programmer, og det var det, jeg så. Hvad der ellers har stået på bloggen, må blogindehaveren stå inde for, siger Vermund.

Hun afviser at kende indehaveren af bloggen.

Når du deler noget på Facebook, er der mange personer, som kigger med. Burde du ikke læse, hvad der ellers står på fx en blog, før du deler et link dertil?

- Det er naturligt at dele links til alt fra blogs til andres facebookopslag. Det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg skal stå inde for alt, hvad andre deler, lyder det fra Pernille Vermund.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med Mahmoud Loubani, men han ønsker ikke at kommentere historien.

