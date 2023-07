Flag-brøler: De Konservative tog fejl af Dannebrog og fransk flag

Budskabet i De Konservatives nye kampagne på sociale medier er tydeligt: Der skal kun flages med Dannebrog i Danmark.

Men på kampagnens billede er det bare ikke Dannebrog, der bliver illustreret.

Det skriver B.T.

På flaget er der nemlig et hvidt kryds i midten, hvorfor der derfor ikke er tale om Dannebrog, men i stedet flaget for den forhenværende franske region Savoyen, der lå i den vestlige del af alperne.

Det har flere Facebook-brugere gjort opmærksom på i en række kommentarer under opslaget, og siden har De Konservative rettet det og partiets pressechef Fillip Lauritzen beklager fejlen:

'Kære alle. Vi har nu fået rettet på korset i flaget. Det var klart en fejl, at vi ikke fik det lavet bedre i den grafiske afdeling. Det er vi kede af,' skriver han i en kommentar.

Søren Pape Poulsen (K) og De Konservative ønsker med nyt forslag, at man skal have tilladelse til at flage med andre flag end Dannebrog. Foto: Finn Frandsen

Nyt forslag

Det Konservative Folkeparti foreslog lørdag, at man skal have en særlig tilladelse, hvis man ønsker et flage med andre flag end Dannebrog, skriver Ritzau.

Forslaget kommer efter en afgørelse i Højesteret i juni, der har gjort det muligt at flage med fremmede nationers flag.

- Jeg tror, vi alle sammen blev overrasket af højesteretsdommen, der viste, at man godt må flage med alle mulige andre flag.

- Vi vil med vores forslag gå tilbage til den ordning, hvor det kræver en særlig tilladelse med andre flag, lød det fra partiets formand Søren Pape Poulsen (K).