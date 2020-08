Flagkrig: 'Skal IKKE vaje foran Christiansborg'

Et flertal i Folketingets Præsidium har vedtaget, at regnbueflaget lørdag stryger til tops uden for Folketinget

Der raser en strid om noget så ordinært som flag på Christiansborg.

Lørdag 22. august går det regnbuefarvede flag for første gang til tops uden for Folketinget, skriver Folketinget. Det har fået Dansk Folkepartis Søren Espersen til tasterne, hvor han har fundet de store bogstaver frem.

'Herfra stor respekt for det, Regnbueflaget symboliserer. Men flaget skal altså ikke vaje foran Christiansborg...!' skriver han på Twitter.

Regnbueflaget bliver hejst i en af de to flagstænger, der står foran hovedtrappen til Folketinget. Der flages samtidig med Dannebrog i den anden stang. Men det er ikke i orden ifølge DF'eren.

'Her flager vi med Dannebrog og IKKE med holdningsflag. Pia Kjærsgaard kæmpede forgæves i Præsidiet. Et flertal tvang den historiske fejltagelse igennem', skriver Søren Espersen.

Det er et flertal i Folketinget Præsidium, som har besluttet at bringe de mangefarvede flag til tops.

'Med beslutningen ønsker et flertal i Præsidiet at deltage i folkefejringen af mangfoldighed og friheden til at være den, man er, og leve det liv, man vil,' skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

'Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være,' siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

'På samme måde som demokratiet er for alle,' siger Henrik Dam Kristensen.

Dansk Folkeparti forsøgte tidligere i år at få de gamle flagregler tilbage, men det kom ikke igennem i Folketingssalen.

'Folketinget skal som institution ikke tage stilling, men skal derimod favne alle danskere, forenet i demokratiet. Dette gør sig ikke mindst gældende i relation til Folketingets fysiske fremtoning,' skrev DF-toppen med blandt andre Kristian Thulesen Dahl.

'Ved at flage med en organisations flag tager Folketinget stilling. Og det skal Folketinget netop ikke. Den slags har man Folketingets medlemmer til. De kan på partikontorer m.v. naturligvis flage med alle de flag, de ønsker, men ikke i Folketinget som institution,' stod der i beslutningsforslaget.