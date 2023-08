Flere byrådsmedlemmer modtager fortsat frynsegoder

Flere byrådsmedlemmer landet over modtager fortsat frynsegoder som ubegrænset adgang til museer og zoologiske haver samt VIP-sæsonkort til det lokale superligahold.

Det sker, selv om Ombudsmanden i juni udtalte, at 'det ikke er i overensstemmelse med de principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver', at borgerrepræsentationen i København modtog årskort til Tivoli.

Det skriver Jyllands-Posten, som har været i kontakt med 71 byrådsmedlemmer på tværs af landets 20 største kommuner.

- Det er ulovligt. Hvis det foregår i et større omfang, kan man blive straffet i byretten, siger Sten Bønsing, professor på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, til Jyllands-Posten.

Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet, udtaler til mediet, at modtagelsen af frynsegoder kan føre til en mistanke om, at de har en indvirkning på lokalpolitikernes beslutninger.

I København tager borgerrepræsentationen ikke længere imod årskort til Tivoli.

Ombudsmandens udtalelse har også haft konsekvenser i andre kommuner - heriblandt i Odense og Aalborg. Her får lokalpolitikere ikke længere årskort til zoologiske haver som frynsegoder.

Men i andre kommuner såsom Gladsaxe Kommune har Ombudsmandens vurdering ikke resulteret i ændringer.

Kommunens lokalpolitikere får stadig årskort til skøjtehallen, svømmehallen og biografen. De må også tage en ledsager med, skriver Jyllands-Posten.

I en skriftlig udtalelse til Ritzau skrev Kommunernes Landsforening (KL) i juli, at det er ikke KL, 'der fastlægger, hvad der er gældende ret'. Det er derimod oftest ombudsmanden.

I KL har man senest i 2019 udarbejdet et notat om modtagelse af gaver for politikere.

Her fremgår det, at politikere 'som det klare udgangspunkt' ikke må 'modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker'.

Til gengæld kan politikere som udgangspunkt deltage i arrangementer med videre, hvor 'politikernes deltagelse tjener et repræsentativt formål', lyder det.