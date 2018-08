Flere flygtninge og familiesammenførte forlader Danmark

I 2017 forlod dobbelt så mange flygtninge og sammenførte familiemedlemmer Danmark som året før. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Berlingske.

Udviklingen er en acceleration af en udvikling de seneste år. Således er tallet fem gange højere end for ti år siden ifølge Berlingske.

Ifølge tallene forlod 1576 flygtninge eller familiesammenførte Danmark sidste år. Ministeriet peger på, at tallene skal ses i lyset af de mange nytilkomne i årene 2014 til 2016.

De fleste udvandringer plejer ifølge Berlingske at ske i de første år efter ankomsten til Danmark.

Men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener ikke, at det kan forklare hele stigningen. Hun ser regeringens stramninger af udlændingepolitikken som årsag til, at flygtninge rejser ud af Danmark igen.

- Det er et udtryk for, at vores politik er slået igennem, siger hun til Berlingske.

- Flygtninge skal rejse ud af landet, så snart forholdene i deres hjemland tillader det. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi ser markant flere flygtninge, der rejser hjem.

De nye tal vidner ikke om, hvor de udrejste flygtninge er taget hen, efter de har forladt Danmark.

En talsperson for EUs Grænseagentur, Frontex, oplyser, at de åbne grænser i Europa umuliggør at måle, hvor flygtninge tager hen, når de forlader Danmark.

Lektor ved Institut for Statskundskab Jens Peter Frølund Thomsen finder de nye tal interessante.

- Det er gætteri, men jeg har på fornemmelsen, at de udrejste flygtninge rejser til andre europæiske lande, som er mindre restriktive og har en bedre tone overfor etniske minoriteter, siger han til Berlingske.

Asylansøgere, som ikke har fået deres sag vurderet endnu samt afviste asylansøgere, er ikke en del af statistikken.