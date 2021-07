Flere gratis glæder: Billet-hajen Bødskov

Morten Bødskov (S) er glad for sport og tilsyneladende også for de gratis glæder, der er forbundet hermed.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan skatteministeren fik en gratis billet til en attraktive EM-kamp i fodbold mellem Danmark og Rusland af bryggeri-giganten Carlsberg.

Nu viser det sig, at dette langt fra er første gang, at han har nydt godt af gratis adgang til sportsaktiviteter som minister.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at Bødskov ved flere lejligheder har fået fri adgang til ishockey-kampe, han har deltaget i 'aktiviteter' i de eksklusive lounges på fodboldklubben Brøndby IF's Stadion, og samme sted har han i tre år fået stillet en parkeringstilladelse til rådighed.

Dette oplyser Skatteministeriet til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ....

Skatteminister Morten Bødskov (længst tv.) til Danmarks EM-kamp mod Belgien, hvor DBU inviterede. Til den efterfølgende kamp mod Rusland blev Bødskov inviteret af Carlsberg. Foto: Jens Dresling

Loge skal med

I samme mail-svar fra ministeriet slår Bødskov indledningsvis fast: at 'alle de gaver og arrangementer, jeg modtager og deltager i som skatteminister, skal fremgå af åbenhedsordningen.'

Ingen af arrangementerne er dog at finde i denne såkaldte åbenhedsordning, som ellers skal sikre, at der er gennemsigtighed i ministrenes aktiviteter.

I vejledningen til, hvad Bødskov og andre ministre skal offentliggøre i åbenhedens navn, kan man endda læse:

'Hvis ministeren selv har betalt for sin deltagelse, vil der være en formodning for, at der er tale om et rent privat arrangement. Dette gælder dog ikke, hvis ministerens egenbetaling ikke modsvarer værdien af arrangementet. Et eksempel på et arrangement, der således skal medtages, er, at ministeren selv betaler en billet til en landskamp, men i forbindelse med kampen inviteres til spisning mv. i privat loge.'

Åbenhedsordningens regelsæt og vejledning ligger endda under skatteministerens ressortområde og er derfor Morten Bødskovs ansvar.

Sadler om

Men selvom loge-arrangementer nævnes specifikt i vejledningen, fremgår Bødskovs lounge-aktiviteter ingen steder i åbenhedsordningen.

Da Ekstra Bladet spørger Bødskov, hvorfor det forholder sig sådan, svarer Skatteministeriet:

'Dette fremgår ikke af åbenhedsordningen, fordi Morten Bødskov ikke har modtaget dem i sin egenskab af skatteminister, men som led i sit mangeårige engagement i det frivillige arbejde omkring klubberne. Det har således været Skatteministeriets vurdering, at de nævnte aktiviteter ikke er omfattet af åbenhedsordningen. For at undgå enhver diskussion om dette vil Skatteministeriet fremadrettet sørge for, at disse aktiviteter fremgår af åbenhedsordningen.'

Bødskov er en stor ishochey-fan, og var oppe på mærkerne, da der var stjerner på besøg i Rødovre.

Gratis ishockey i Rødovre og Herlev

Man skal ikke bruge lang tid på at studere Morten Bødskovs sociale medier for at erfare, at han ynder at pleje sit bagland på den københavnske vestegn. Dette gælder ikke mindst, når der er top-sport på de kanter - bl.a. ishockey:

'Min tætte tilknytning til Rødovre Mighty Bulls har desuden betydet, at jeg gennem årene har fået fri adgang til nogle ishockeykampe – heriblandt også tre i min tid som minister. Det har jeg også skattemæssigt taget højde for. Det samme gælder for enkelte invitationer til at overvære hjemmekampe hos Herlev Eagles', lyder det fra Bødskov i et skriftlig svar.

Han forklarer desuden i samme svar, at han i flere år har haft et sæsonkort til Brøndby Stadion, som han selv betaler.

'Jeg har deltaget i klubbens frivillige liv og arrangementer, herunder aktiviteter i lounges på Brøndby Stadion, samt i en periode haft en parkeringstilladelse stillet til rådighed, hvilket jeg skattemæssigt har taget højde for', lyder det videre.

Morten Bødskov var stolt, da han kunne overvære, at Brøndby vandt det danske mesterskab i fodbold.

Frivilligt arbejde

Da Ekstra Bladet spørger, hvor mange lounge-aktiviteter og gratis ishockey-kampe, der samlet er tale om i Bødskovs ministertid, lyder svaret:

'Jeg har deltaget i ganske få lounge-aktiviteter hos Brøndby IF og tilsvarende få lokale ishockeyaktiviteter i min tid som skatteminister. Det er i øvrigt sket som led i mit mangeårige frivillige arbejde i og omkring klubberne. For så vidt angår min tid som justitsminister var der også tale om ganske få aktiviteter sammen med de lokale klubber.'

Desuden oplyser han, at han ikke længere har parkeringstilladelse ved Brøndby Stadion, men at han tidligere har haft en i sammenlagt tre år.