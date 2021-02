Flere i spil: Internt drama om toppost

Det åhhh så fredelige valg af Mai Villadsen som politisk ordfører i Enhedslisten har været mere dramatisk end som så.

På baggrund af samtaler med flere topkilder i Enhedslisten kan Ekstra Bladet fortælle, at der i efteråret var trængsel i de røde kulisser for at få kørt alternative kandidater i stilling.

Der skulle da også et kampvalg til, før miljøkrigeren Mai Villadsen onsdag kunne krones som politisk ordfører og frontfigur i venstrefløjspartiet.

Det erkendte den nye spydspids, da hun blev præsenteret for pressen.

– Det har faktisk været en længere proces, hvor vi har diskuteret frem og tilbage i gruppen om, hvem der havde lyst.

– I sidste ende – da vi diskuterede det for en rum tid siden – var vi to, der stillede os til rådighed som politisk ordfører. Den ene var Søren Søndergaard, som har en lang parlamentarisk erfaring. Den anden var mig. Folketingsgruppen valgte at pege på mig.

Skiftet i toppen af Enhedslisten var mere mudret end Mai Villadsen og Pernille Skipper forsøgte at fremstille det på pressemødet onsdag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Begge afslog

– Der var en holdningstilkendegivelse i folketingsgruppen, hvor jeg fik et flertal, lød det fra Mai Villadsen, som dog ikke ville røbe, hvordan stemmerne fordelte sig.

Internt luftede flere folketingsmedlemmer bekymring for, om den relativt uprøvede Mai Villadsen kunne klare det pres fra omverdenen, der følger med posten.

Forud for kampvalget gik en proces, hvor folketingsmedlemmerne Rosa Lund og Victoria Velasquez modtog opfordringer til at gribe ud efter topposten.

Men de afslog begge, erfarer Ekstra Bladet.

Det var i kølvandet på den beslutning, at Søren Søndergaard meldte sit kandidatur.

På pressemødet lød det fra Mai Villadsen, at det var en samlet folketingsgruppe, der har tillid til hende som politisk ordfører. Det skønmaleri skyldes, at en enstemmig folketingsgruppe onsdag morgen bakkede hende op. Men i efteråret var forløbet altså mere mudret.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mai Villadsen svarer på spørgsmål om sin nye post, som politisk ordfører for Enhedslisten.

Der foregår i Enhedslisten en kamp om, hvor føjelig partiet skal være over for regeringen. Hvor langt skal man gå for indflydelsen? Eksempelvis var det genstand for debat, da Enhedslisten gik med i politiaftalen. Armlægningen om klimaet – hvor Enhedslisten er stærkt utilfreds med regeringens nøleri – har ligeledes skabt debat. I hvor høj grad skal man holde regeringen op på løfterne i forståelsespapiret?

Her regnes Mai Villadsen til den fløj, som i nogens øjne er for kompromissøgende.

Christiansborg-tankegang

Analysen flere steder i Enhedslisten er desuden, at Mai Villadsen måske er lidt for tæt knyttet til den magtfulde Pelle Dragsted, der trods sin øjeblikkelige rotation ’ude i virkeligheden’ fortsat nyder stor indflydelse i Enhedslisten.

– Det kan godt være, hun er fra Herning. Men hun er måske alligevel lidt for meget eksponent for partiets Christiansborg-tankegang, i og med hun også har været ansat derinde, lyder det fra en kilde i Enhedslistens bagland.

Mai Villads kan i øvrigt blive et kort bekendtskab på topposten. Hun har nemlig været ansat i partiet, før hun blev folkevalgt. Så hun falder formentlig for rotationsprincippet i næste valgperiode.

– Jeg er politisk ordfører frem til næste folketingsvalg, konstaterede hun under pressemødet.