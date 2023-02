Flertal aftaler inflationshjælp til 40.500 børnefamilier

Regeringen har aftalt med SF, De Radikale og Alternativet, at omkring 40.500 børnefamilier skal have samlet set 300 millioner kroner udbetalt som inflationshjælp.

Det oplyses torsdag aften på et pressemøde med partierne og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

De familier, der modtager beløbet, bliver familier, hvor en eller begge forældre i januar enten modtog ydelser i kontanthjælpssystemet eller modtog en ressourceforløbsydelse.

En ressourceforløbsydelse udbetales til personer i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Pengene udbetales ad to omgange. Den ene halvdel udbetales senest i juni, mens anden halvdel udbetales i august.

Hvor stort et beløb, familierne modtager, afhænger af, hvor mange børn familien har.

Annonce:

Børnefamilier med et barn får 7500 kroner. Børnefamilier med to børn får 11.250 kroner, mens børnefamilier med tre børn får 13.500 kroner.

Beløbet er skattefrit og indgår ikke i beregningen af borgeres øvrige offentlige ydelser.

Det skattefri beløb udbetales kun i år og ikke som dets forløber - det midlertidige børnetilskud - hvert år.

Det midlertidige børnetilskud var et tilskud til familier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre var berørt af kontanthjælpsloftet og/eller den daværende integrationsydelse.

Tilskuddet var dog midlertidigt, og selv om den daværende S-regering aftalte med sine daværende støttepartier - SF, De Radikale og Enhedslisten - at lade det fortsætte, blev aftalen aldrig vedtaget i Folketinget, før der var udskrevet valg.

Da den nye regering blev samlet, aftalte den at skrotte det midlertidige børnetilskud. Til gengæld blev der lavet en pulje til inflationshjælpen i 2023.

Annonce:

- Det, vi gør med aftalen, er at sikre de fattigste børnefamilier inflationshjælp. Det er den samme gruppe (som fik midlertidigt tilskud, red.), og så har vi bygget endnu flere på, så vi når 65.000 børn, siger beskæftigelsesministeren torsdag aften.

Den udlægning giver SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, ikke meget for på pressemødet torsdag.

- SF er meget forbandet over, at den der midlertidige børneydelse er forsvundet. Den ydelse, der holdt hånden under de fattigste familier i Danmark, siger han.

- Men det er jo forsvundet. Derfor er det vigtigt, at vi får rakt den helt nødvendige hånd til de familier, der har allermindst.

- SF er på nakken af den her regering for, at de penge er der næste år. For de her familier kan ikke undvære de her penge. Inflation eller ej.