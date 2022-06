Flertal er enige om at oprette grøn fond på over 50 milliarder

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at oprette en grøn fond på 53,5 milliarder til klimainvesteringer.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag.

- Vi har frem mod 2040 mere end 50 milliarder, der sikrer et mere bæredygtigt Danmark til gavn for børn og børnebørn, siger ministeren, der kalder det en 'kæmpe beslutning'.

Af de 53,5 milliarder bliver lidt mere end ti milliarder afsat til en grøn skattereform.

Den grønne fond skal blandt andet bruges til at investere i skovrejsning, udbygning af havvind og nye grønne omstillingsteknologier.

Derudover skal fonden bruges til at finansiere flere ladestandere til elbiler, udfasning af naturgasfyr og sikring af grundvandet.

På pressemødet kalder SF-formand Pia Olsen Dyhr det for et historisk stort beløb, der nu er afsat til grønne investeringer. Det samme siger politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen.

- Det kommer til at være historisk aftryk, der kommer til at gøre en forskel mange år frem, og måske endda indtil vi alle sammen ikke sidder i Folketinget mere, siger hun på pressemødet.

Fonden blev for et halvt år siden foreslået af De Radikale. Derfor er politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) selvsagt også meget tilfreds med aftalen.

- Klimafonden bliver altafgørende for Danmarks grønne omstilling. Derfor er det fantastisk, at både blå og røde partier er gået sammen og har gjort Radikale Venstres vision om en klimafond til virkelighed, siger hun.

Aftalen skal finansieres ved, at vilkårene for en aldersopsparing bliver lempet, så det er muligt at indbetale 3000 kroner mere om året. Det fremgår af aftalepapiret mellem partierne.

Ved at gøre det mere fordelagtigt at indbetale til pension forventer aftalepartierne, at det vil give 1,5 milliarder i 2024 og 3,25 milliarder i 2025. Efter 2025 forventes det årlige niveau at falde til 2,5 milliarder frem til 2040.

Efter 2040 betragtes aftalen som udløbet.

Aftalen er blevet indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten og De Konservative.