Flertal for at undersøge lokal store bededag i København

Morten Messerschmidt fortæller i folketingssalen, at der i Københavns kommune er flertal for at bevare store bededag lokalt

Der tegner sig et politisk flertal for at undersøge, om man kan bevare store bededag som en lokal fridag i København

Store bededag er snart fortid som national helligdag i Danmark, men i hovedstaden kan det være, at københavnerne får lov til at beholde fridagen.

Et forslag fra Dansk Folkeparti om at undersøge muligheden for en lokal fridag på store bededag for kommunens ansatte og skolebørn lader nemlig til at få flertal i Københavns Borgerrepræsentation.

Det oplyser Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, til Ekstra Bladet.

Ligeledes oplyser partierne Enhedslisten, SF, Alternativet og Konservative til TV 2 Kosmopol, at de støtter, at forvaltningen undersøger muligheden for at bevare en lokal fridag.

- Det vil være godt, hvis de strømninger, der er i København, kan blive udlevet med det her forslag. Der må man bare konstatere, at der er forskellige flertal forskellige steder, siger Finn Rudaizky til Ekstra Bladet.

Hvis Enhedslisten, SF, Alternativet, Konservative og Dansk Folkeparti alle stemmer for forslaget, vil de til sammen udgøre et flertal i København med 33 ud af 55 mulige mandater.

- Vi har kun muligheden for at operere indenfor den kommunale fuldmagt. Vi genindfører ikke store bededag, men vi tager nogle af elementerne og siger, at det kan og må vi gerne fortsætte med. Det er lovligt, hvis der er politisk vilje til det, mener Finn Rudaizky.

Han bakkes op af SF's Astrid Aller.

- Vi bakker op om forslaget med stor entusiasme, siger hun.

- Den afskaffelse af store bededag kommer ikke til at finansiere, at vi har en ekstra åbnedag. Så bliver det os som kommune, der skal sikre, at daginstitutioner, jobcentre og så videre skal have åbent en ekstra dag, og det støtter vi ikke, siger Astrid Aller.

Et bluffnummer

Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester (K) understreger overfor Ekstra Bladet, at det ikke er sikkert, at der vil være et flertal for at bevare en lokal fridag på store bededag i hovedstaden. Til en start er der blot flertal for at undersøge muligheden.

- Morten Messerschmidt er gået på Folketingets talerstol med et bluffnummer, når han siger, at der er flertal for en lokal fridag. Det ved vi ikke endnu. Vi er ved at få afdækket økonomien og juraen i det. Når vi kender den, så forholder vi os til det, siger han.

De konservatives Helle Bonnesen skriver ligeledes til Ekstra Bladet, at juridiske og økonomiske forhold skal belyses først, men at de ellers er positive overfor forslaget.

'Vi har stor sympati for forslaget. Vi kommer til at henvise til økonomiudvalget, fordi der både vil være juridiske og økonomiske forhold som skal analyseres først,' skriver hun.

På torsdag skal Borgerrepræsentationen stemme om forslaget.