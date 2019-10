Flertal i Allerød hæver grundskylden uden om borgmester

I Allerød Kommune er et kommunalt budget-slagsmål endt med, at et flertal uden om kommunens borgmester har aftalt et budget for næste år.

Flertallet består af De Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. De er sammen blevet enige om et budget, hvor de efter eget udsagn gør alt, hvad kommunen kan, for at minimere mængden af besparelser.

Det inkluderer, at grundskylden for boligejere i kommunen hæves med en promille.

- Vores afsæt er, at vi tror på, at vores stærke borgere er villige til at betale lidt mere til fællesskabet, når alternativet er at fortsætte ad den kendte vej med besparelser, serviceforringelser og yderst begrænsede investeringer i den grønne omstilling, skriver de tre partier i deres aftale.

I aftalen er der fundet penge til at genindføre svømmeundervisning i skolerne og øge anlægsbudgettet.

I Allerød er det Venstres Karsten Längerich, der er borgmester. Han har konstitueret sig med støtte fra hele byrådet undtagen Konservative og Enhedslisten.

Socialdemokratiet har dog valgt ikke at støtte borgmesterens budgetforslag. Det har efterladt ham med opbakning fra 10 ud af 21 medlemmer af byrådet. De resterende 11 er placeret hos de tre partier, der står bag torsdagens aftale.

Budgetforhandlingerne i kommunen har brudt med de normale opdelinger af partierne, som de fleste vil kende dem fra national politik.

Bag Venstre-borgmesteren står to lokallister, SF og De Radikale.