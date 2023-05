Flertal i Københavns Kommune vil boykotte Rockwool

Den danske virksomhed Rockwool er i den grad i unåde i landets folkerigeste kommune.

Et flertal i Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus har nemlig torsdag aften stemt for et boykot af virksomheden og andre danske virksomheder, der driver forretning i Rusland.

Det skriver TV 2 Kosmopol, og det samme oplyser beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken i en pressemeddelelse til Ekstra Bladet.

- Det er dybt forkasteligt at Rockwool fortsat producerer og tjener penge i Rusland. Vi er nødt til at lægge et kæmpe økonomisk pres på Rusland, hvilket de fleste globale virksomheder har været med på også selvom det har ført til voldsomme økonomiske tab.

- København har taget imod over 3000 fordrevne fra Ukraine og derfor er det helt naturligt at vi også skal være med til at lægge pres på det land som er skyld i at vi nu modtager mennesker på flugt, siger Jens-Kristian Lütken.

Dybt forkasteligt

Det betyder, at forslaget nu overdrages til Økonomiforvaltningen i kommunen, der skal lave en plan for, hvordan det kan sikres, at Rockwools produkter, der især producerer stenuld, ikke længere vil indgå i kommunale udbud.

Forslaget blev stillet af Venstre og kommer, fordi Rockwool har fortsat sine aktiviteter i Rusland.

- Vi skal ikke som kommune støtte en virksomhed, der tjener penge i at land der har kastet Europa ud i krig og drevet millioner på flugt.

- Krigen i Ukraine er ikke en fjern konflikt, men også noget vi i høj grad mærker her i København. Derfor har vi et moralsk ansvar i at afbryde samarbejdet med dem som har stærke økonomiske interesser i et fjendtligt land, siger han i pressemeddelelsen.

Flere partier imod

Partierne, der stemte for forslaget, var Enhedslisten, SF, Alternativet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Det efterlader tre partier, der er repræsenteret på rådhuset.

Både Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet stemte imod forslaget.

Ifølge TV 2 Kosmopol skyldes den nedadvendte tommel hos Socialdemokratiet, at der er tvivl om, hvorvidt lovgrundlaget for et sådant boykot er på plads.

- Så længe en virksomhed overholder dansk lovgivning og ikke er i konflikt med vores klausuler, så må vi ikke boykotte dem som kommune. Dette forslag, som er meget sympatisk, er at vise flaget, og det kan have vigtig betydning, så længe man ikke stikker folk blår i øjnene, sagde Lars Weiss, der er gruppeforperson for socialdemokraterne, på mødet ifølge mediet.

Skandale på skandale

Der er intet nyt i, at Rockwool havner i vælten.

Således har Ekstra Bladet og Danwatch i en række artikler beskrevet, hvordan Rockwool har tjent gode penge på Ruslands krigsmaskine.

Den danske virksomhed har blandt andet i 2016 pralet med, at det stod bag isoleringen af det russiske udenrigsministerium.

Selv efter Rusland invaderede Ukraine pralede Rockwool med at have stået for isoleringen af hovedkvarteret for den russiske flåde.

Virksomheden blev tidligere i år gransket af Erhvervsstyrelsen, der undersøgte, om Rockwool brød de sanktioner, der er lagt som modsvar til de russiske aggressioner, men endte med at frikende virksomheden.

Skal fremgå

Ifølge TV 2 Kosmopol vil et boykot medføre en række krav til virksomheder, der er i spil til et kommunalt udbud.

Det skal ske ved, at kommunen allerede i udbudsmaterialet skal skrive, at eksempelvis entreprenører ikke må anvende underleverandører, der er aktive i Rusland.

Det, kunne man forestille sig, vil ramme en lang række virksomheder i byggebranchen, der generelt ofte anvender stenuld fra Rockwool.