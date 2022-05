Flertal vakler: De radikale forlader forhandlinger om inflationshjælp

Radikale Venstre har mandag formiddag forladt forhandlingerne om inflationshjælp til målrettede grupper. Det oplyser partiet.

- Vi mener ikke, at det er økonomisk ansvarligt at sende ufinansierede checks. Det kan forværre inflationen yderligere, siger partiets finansordfører, Andreas Steenberg.

- Når både overvismanden og Nationalbanken advarer mod at hælde mere brænde på inflationsbålet, så mener vi, at man skal lytte.

Andreas Steenberg henviser til, at regeringen vil finansiere hjælpen ved at fravige budgetlovens grænser for underskud.

Det vil med andre ord sige, at udgiften bliver finansieret med større underskud på de offentlige finanser.

Venstre og de konservative forlod forhandlingerne fredag.

Og med de radikale ude af forhandlingerne kan det dermed se sværere ud for regeringen at finde flertal for at sende økonomisk hjælp til nogle af de grupper, som er påvirkede af den høje inflation.

Dansk Folkeparti og de seks tidligere DF'ere, som i øjeblikket er løsgængere, har dog erklæret sig positive over for at gå med i en aftale. De vil kunne erstatte de radikales 14 mandater.

- Vi anerkender fuldt ud, at der er borgere, der er klemt på økonomien på grund af den stigende inflation. Men vi mener ikke, at en ufinansieret check til udvalgte grupper er den rette vej at gå, siger Andreas Steenberg.

- Det er ikke socialt ansvarligt. Vi mener, at man i stedet burde tænke nyt, fjerne fattigdomsydelserne og følge de anbefalinger, som ydelseskommissionen for næsten et år siden har fremlagt.

Regeringen vil afsætte hjælp i størrelsesordenen to til tre milliarder, har finansminister Nicolai Wammen (S) sagt, da forhandlingerne gik i gang i sidste måned.

Regeringen har foreslået, at pensionister, som modtager ældrechecken, får yderligere 5000 kroner skattefrit i form af en engangscheck.

Desuden vil regeringen øge hjælpen til borgere, som pendler i bil til og fra arbejde, med et større kørselsfradrag. Det er ikke et konkret udspil endnu.

Økonomiske eksperter har dog advaret om, at det kan puste yderligere til inflationen, hvis man sender flere penge ud i samfundet.