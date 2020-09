Flertal vil hjælpe forældre til børn i kø til coronatest

Et politisk flertal er klar til at hjælpe forældre, som er tvunget til at blive hjemme hos børn, der er sendt hjem, mens de venter på en coronatest.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det stigende smittetal betyder, at der mange steder i landet er tre til fire dages ventetid på at få en test.

Og mange forældre oplever, at deres ferie- og fridage samt omsorgsdage er brugt op.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er uenige om, hvorvidt situationen kan sammenlignes med helt ekstraordinære situationer såsom snekaos, der giver ret til fravær uden løn.

Uenigheden sætter forældrene i en økonomisk og juridisk klemme.

Men et politisk flertal vil finde en løsning, hvor forældrene kompenseres på niveau med sygedagpenge.

- Tiden er ikke til at sende en ekstra regning til arbejdsgiverne, så det er fælleskassen, der må holde for, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, til Jyllands-Posten.

Han bakkes op af SF, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative og DF.

- Mange forældre er i en urimelig situation, når de er tvunget til at blive hjemme. Staten bør kompensere mindst på et niveau som sygedagpenge, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til avisen.

Ifølge SF bør regeringen hurtigst muligt sikre, at staten betaler for sygedagene.

- Vi skal have styr på smitten, og det kræver, at alle problemfrit kan lade sig teste og blive hjemme, til der er svar, skriver SF's familieordfører, Ina Strøjer-Schmidt, i en mail til Ritzau.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har indkaldt FH og DA til et møde torsdag, oplyser han til Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn, som er sendt hjem fra en skole eller institution, hvor der er konstateret smitte, bliver testet.

Barnet skal blive hjemme, indtil det er testet negativ.

Alternativt kan man undlade at teste børn under 12 år, som ikke har symptomer, men så skal de blive hjemme i syv dage.

Hvis barnet i løbet af ugen får symptomer, skal det fortsat blive hjemme, to døgn efter at symptomerne ophører.