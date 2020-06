Flugten fortsætter fra DF

Flugten af lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti fortsætter med uændret hastighed, efter DF-medlemmet af Næstveds byråd Githa Nelander i dag har valgt at skifte fra DF til Nye Borgerlige.

Ifølge TV2 Øst, der også har historien om partiskiftet, er Githa Nelander det femte byrådsmedlem inden for 14 dage, der vender partiet ryggen.

- Jeg deler ikke alene holdninger og værdier med Nye Borgerlige, men også energi og kampgejst, som både partiet og lokalforeningen udstråler i store mængder, siger Githa Nelander ifølge TV2 Øst i en pressemeddelelse.

- Jeg er helt klart landet et sted, hvor der er modige politikere, og det tiltaler mig i høj grad. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, og til at medvirke til partiets fortsatte succes.

Githa Nelander har tidligere været DF-kandidat til både Folketinget og EU-Parlamentet, ligesom hun har forsøgt at stille op for DF til regionsrådet.

Siden kommunalvalget i 2017 har 18 byrådsmedlemmer meldt sig ud af DF til fordel for andre partier.

Tidligere DF'ere: Toppen lytter ikke

Heino Hahn og John Pawlik er to af de seneste, der meldte sig ud af DF til fordel for Nye Borgerlige. Det skete 19. maj.

I den forbindelse fortalte de to til mediet Kommunen.dk, at de følte sig overset af partitoppen på Christiansborg.

- Toppen lytter ikke til os, de skaber problemer for os. Hvis Kristian Thulesen Dahl hører om problemer i byrådene, gemmer han sig i stedet for at gøre noget ved det. Der er behov for, at ledelsen lytter til baglandet. Hvis der ikke er et bagland, er der intet parti, siger Heino Hahn.

Githa Nelander uddyber ikke i pressemeddelelsen, hvad der konkret har ført til, at hun forlader Dansk Folkeparti.

Oprør i bagland

Udmeldelserne er det seneste eksempel på det voksende oprør i Dansk Folkepartis bagland.

Samtlige lokalforeninger i Dansk Folkepartis kerneland i det øst- og sønderjyske har krævet mere indflydelse på partiets kurs.

Det håndfaste krav fra baglandet har været at få pladser i partiets blot 12 mand store hovedbestyrelse, hvor folketingsmedlemmerne i dag har stor indflydelse.

De krav er indtil videre blevet afvist af Kristian Thulesen Dahl, der hellere vil styrke dialogen med flere uformelle møder.

Men også i Dansk Folkepartis største lokalforening i København har været ude med kritik af den tilgang.

Her har man erklæret sig utilfreds med formandens 'kaffemøder', og også her ser man positivt på at give baglandet plads i hovedbestyrelsen.

Ekstra Bladet følger sagen ...

