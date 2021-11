Flugtkongen Aggesen i ny flugt

Dagen før et måske skæbnesvangert kommunalvalg er Simon Aggesens hoved stadig stukket dybt i busken.

Frederiksbergs borgmester og bolig-haj danser fortsat uden om Ekstra Bladets mikrofon, når vi forsøger at stille den 34-årige bykonge spørgsmål til det lejlighedskup, der indbragte ham over 11 mio. på mindre end tre år.

Senest mandag formiddag, hvor Ekstra Bladet forsøgte at fange den hårdt pressede borgmester i valgkampens slutspurt.

- Jeg kommer ikke til at stille op til flere interviews, lød det fra Simon Aggesen, da han forlod TV 2's studier på Teglholmen i København.

- Sagen er lukket, fortsatte han og sprang ind i en Fiat 500 med en sort kaleche.

Simon Aggesen havde fået hjælp af to spindoktorer fra Christiansborg. De afsøgte parkeringspladsen, inden borgmesteren kom ud af tv-stationens svingdør.

Politisk pres

På Frederiksberg er panderynkerne blevet dybe hos de borgerlige venner i Venstre. Folketingsmedlem og byrådsmedlem Jan E. Jørgensen opfordrer Simon Aggesen til at stille op til interview.

- Det er ærgerligt, at borgmesterens boligsag har fyldt så meget under valgkampen her på Frederiksberg. Det kunne måske være lukket ned, hvis han på et tidligere tidspunkt havde adresseret sagen. Han skulle have talt med jer og andre, som interesserer sig for sagen. Det ser altså kedeligt ud.

- Ligner Simon Aggesen én, der i dine øjne har noget at skjule?

- Borgmesteren fortæller os og andre, at der ikke er noget at komme efter i den sag. At alt er godt. Så burde det jo ikke være noget problem lige at stille sig op og tale med jer i nogle minutter. Jeg forstår godt, at det ikke er dig og dine kolleger, man allerhelst vil tale med i en valgkamp. Men I gør jo altså bare jeres arbejde. Man risikerer, at sagen vokser. Men det er Simons valg.

- Det ser mærkeligt ud, at han tager benene på nakken, hver gang han ser en Ekstra Bladet-journalist.

- Det kunne du aldrig finde på?

- Selvfølgelig er der en grænse. Og der er en grænse for, hvor mange gange man skal svare på de samme spørgsmål. Så jeg kan ikke udtale mig kategorisk om hypotetiske spørgsmål, men det ser altså ikke godt ud, siger Jan E. Jørgensen.

Aggesen og Jørgensen er tydelige i gadebilledet på Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson

Socialdemokratiet på Frederiksberg opfordrer også Simon Aggesen til at tage bladet fra munden.

- Det er ærgerligt, at Simon Aggesen ikke vil stille op til interview. Jeg synes, man skylder borgerne at svare på spørgsmål, især i en valgkamp. Så de har mulighed for at træffe et oplyst valg, siger Sine Heltberg, politisk ordfører i kommunen.

Det er anden gang på to dage, at Simon Aggesen blankt afviser at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Simon Aggesen pryder vinduet på den konservative valgbutik på Nyelandsvej på Frederiksberg. Men alt var lukket og slukket, da Ekstra Bladet var forbi. Foto: Jonas Olufson

Simon og skattejagten

Også søndag eftermiddag var Ekstra Bladets reporter på gaden, da Simon Aggesen holdt skattejagt for kommunens børn med en stor, konservativ bamse i Lindevangsparken på Frederiksberg.

Simon Aggesen havde taget sin hustru og et af sine børn med, da han ved 14-tiden ankom til vælger-arrangementet i en eldrevet Audi.

I stedet for at stoppe op og besvare nogle få spørgsmål valgte han dog at 'gemme' sig bag sit barn. Selvom de andre børn på samme alder godt kunne gå selv, valgte Simon Aggesen at bære barnet i favnen som skjold mod eventuelle spørgsmål. Hvilket også virkede efter hensigten.

Ekstra Bladet måtte dermed også søndag gå forgæves i byen efter svar på, om f.eks. Skat har interesseret sig for det enorme udbytte i boligsagen.

Spekulation beskattes

Skatte-spørgsmålet er blevet relevant, efter Ekstra Bladet i 2020 kunne afsløre, at Simon Aggesen og konen allerede meget tidligt i forløbet med lejlighedshandlerne begyndte at indrette et ekstra køkken i den ene halvdel af deres 460 kvm giga-bolig.

Allerede flere måneder før Frederiksbergs borgmester og konen, Josephine Legarth, i 2016 flyttede ind i herskabelige 460 kvadratmeter på Frederiksberg Allé.

Hvis skattemyndighederne vurderer, at borgmesteren bolighandel var mere spekulation end reel bolighandel med henblik på beboelse, så skal der betales skat af gevinsten.

'Midlertidigt ophold giver ikke skattefrihed. Det er vigtigt, at I reelt har boet der med henblik på varigt ophold,' som Skat skriver på deres hjemmeside.

Fornyet tvivl

Den unge konservative borgmester har imidlertid ud over sin flugt fra Ekstra Bladets mikrofon heller ikke villet svare på vores skriftlige spørgsmål om skattespørsgmål, som vi har stillet gennem flere dage.

Aggesen har tidligere forklaret, at de mange millioner faldt i familiens skød ved et rent held i deres søgen efter det perfekte hjem, og at lejligheden kun blev delt op, da det gik op for Aggesen og konen, at de 460 kvm var for meget for den lille familie med to børn.