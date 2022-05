Fly-frås: Nu skal hun stå skoleret

Nu skal kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen stå skoleret.

Det står klart, efter Dansk Folkepartis kulturordfører, Dennis Flydtkjær, har valgt at kalde ministeren i samråd på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer om, at det kostede 95.778 kroner i flybilletter, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i marts fløj til Californien for at holde møde i Silicon Valley og tage til Oscar-show i Hollywood.

- Det er simpelthen for groft at bruge skatteborgernes penge. 95.000 for en flybillet, det er så langt ved siden af skiven, som det kan blive, siger Dennis Flydtkjær til Ekstra Bladet.

Samtidig undrer Dansk Folkepartis kulturordfører sig over, hvorfor ministerens medarbejdere var med på samme tur, når den medrejsende pressemand blev sat på et fly til San Fransisco over Frankfurt. Det kunne gøres for 8087 kroner. Og dermed kunne hans samlede tur gøres for 26.768.

- Det skriger jo til himlen. Det er jo helt ved siden af, og når vi så også kan se, at hun har været på roadtrip tur langs kysten og til hudpleje hos Ole Henriksen, så minder det jo mere om en privat tur end en faglig tur for ministeren, siger Dennis Flydtkjær til Ekstra Bladet.

En aktindsigt viser, at ministeren på rejsen fløj på businessclass fra København over London til San Fransisco 23. marts til den nette sum af 39.083 kroner. Og hjem fra Los Angeles direkte med SAS 28. marts til 56.389 kroner.

- Jeg forstår godt kritikken af billetprisen. Det bør vurderes fra gang til gang, om meget høje billetpriser kan retfærdiggøres. Der kan for eksempel være pludseligt opståede kriser. Det var der ikke tale om her. Og i det lys var billetprisen for høj, skriver ministeren i et svar til Ekstra Bladet.

Minister-roadtrip på din regning

Ikke min skyld

Ane Halsboe-Jørgensen skriver i samme svar, at hun slet ikke kendte til prisen for de dyre billetter med British Airways:

- Det var ministeriet, der stod for indkøb af billetten, og jeg fik først besked om prisen efter min hjemkomst. Men derfor er det stadig i sidste ende mit ansvar som minister.

- Derfor har jeg indskærpet over for ministeriet, at direktionen i ministeriet altid skal godkende indkøb af oversøiske flybilletter.

Businessclass i flæng

Det var dog ikke kun Ane Halsboe-Jørgensen, der kunne slænge sig i de brede sæder og nyde den gode mad på businessclass på turen.

Også hendes særlige rådgiver, David Tarp, fløj på businessclass over London med ministeren på udrejsen. Han forlængede dog sit ophold i Californien og fløj på almindelig billet hjem. Til en samlet pris på 61.614 kroner.

Minister i luksus: Så fedt boede de

Med på turen - og på businessclass til San Fransisco - var også Ane Halsboe-Jørgensens ministersekretær til en samlet pris på 62.578 kroner.

Det er inden for reglerne, at ministre og højtplacerede embedsfolk flyver på dyre billetter, når de skal langt. Men alligevel skriver ministeriet til Ekstra Bladet, at der skal nye procedurer for indkøb af flybilletter.

- Ministeriet bestiller business-billetter til ministeren på lange flyrejser, så det er muligt at arbejde på turen og være klar til arbejde ved ankomst og hjemkomst. Dette følger den gældende rejsevejledning.

- Når det er sagt, har der ikke været nok fokus fra ministeriets side på prisen i det her tilfælde. På opfordring fra ministeren vil ministeriet nu rette op på procedurerne for godkendelse af indkøb af flybilletter, bl.a. så indkøb af oversøiske flybilletter altid godkendes af direktionen, skriver ministeriet.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Se de svinedyre billetter her: Ministerens flybilletter på business kostede næsten 100.000 kroner. Hendes særlige rådgiver fløj med på business over. Men hjem normalt, da han blev i Californien. Også ministersekretæren kunne nyde business-billet til San Fransisco. Den medrejsende pressemand måtte tage en længere tur over Frankfurt. På monkey class. Til en helt anden pris. Den medrejsende kontorchef måtte tage en længere tur over Frankfurt. På monkey class. Til en helt anden pris. Vis mere Vis mindre

Måtte nøjes med monkey

Resten af delegationen var henvist til mere normale billetter. Og en længere rejse. Den medrejsende pressemand blev sat på et fly til San Fransisco over Frankfurt med United Airlines.

Det kunne gøres for 8087 kroner. Og dermed kunne hans samlede tur gøres for 26.768. Nogenlunde samme tur måtte en medrejsende kontorchef nøjes med.

Ifølge ministeriet blev den samlede pris for flybilletter til alle rejsende på turen 268.040 kroner.

Roadtrip og intet program

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan kulturministeren og hendes særlige rådgiver brugte en hel dag på rejsen til at køre langs den smukke Highway 1 ned ad Californiens kyst. Et dagslangt roadtrip, som ministeren kalder 'inden for skiven'.

De tog den skønne køretur, efter at ministeren 24. marts afleverede et brev med den danske regering ønsker om åbenhed fra tech-giganter i San Fransisco. Det selvom Danmark har en tech-ambassadør ansat i selvsamme by, der har kunnet levere anmodning til andre techvirksomheder.

Sidst deltog ministeren i Oscar-showet 27. marts. Men derimellem stod arbejdsrejsen altså på roadtrip, uformelle møder med blandt andre Susanne Bier og hudpleje hos kendisstylisten Ole Henriksen.