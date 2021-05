FN afviser Mettes asyl-plan

Socialdemokratiets store valgløfte - et stop for spontan asyl - har mødt endnu en mur.

FN vil nemlig 'ikke på nogen måde' tage sig af asylansøgere fra Danmark, hvilket ellers er en helt central del af partiets asyl-plan, kaldet 'Retfærdig og realistisk'.

Den 'realistiske' asylplan er simpel tretrins-raket:

Alle, der kommer til den danske grænse og søger asyl, skal sendes til et modtagecenter uden for Europa.

Her skal deres asylsag behandles, og hvis de blev tilkendt asyl, skal de efter aftale med FN 'overføres til FNs flygtningeorganisation, UNHCR'.

Og herfra kunne Danmark så tage kvoteflygtninge.

Blank afvisning

Men det vil UNHCR under ingen omstændigheder medvirke til.

Det fastslår organisationens talsmand i de nordiske lande, Anders Aalbu, overfor Ekstra Bladet. Og det sker i de hidtil skarpeste vendinger fra den kant:

'UNHCR håber, at Danmark vil afholde sig fra en sådan model. Og UNHCR har gjort det klart, at vi ikke på nogen måde vil være en del af sådan noget', skriver Anders Aalbu i en mail.

Talsmanden for UNHCRs nordiske afdeling afviser, at FN-organisationen vil spille den rolle i en dansk asyl-plan, som regeringen ønsker. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Dermed har Danmark ingen mulighed for at sende folk videre til FN-lejre fra centre i eksempelvis Rwanda, hvis man nogensinde skulle ende med at lave en aftale med dem.

Og hvis ikke FN skulle vende på en tallerken, så er det andet trin i Mette Frederiksens asyl-raket altså faldet.

Det sker samtidig med, at regeringen har vendt 180 grader i forhold til at hjemtage danske statsborgere og deres børn fra lejre Syrien med præcis de argumenter om hensynet til rigets sikkerhed, som de i årevis nu har afvist at lytte til.

Kan ikke sende alle væk

Men det knirker også i planens andre led:

I sidste uge erkendte Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, at man slet ikke kan sende alle asylansøgere til modtagecentre i Afrika.

Hvis Danmark skal overholde alle konventioner - og det har Socialdemokratiet forsikret, at de vil - så må man eksempelvis ikke sende folk, der har nær familie i Danmark i forvejen, svært syge eller folk, der vil blive forfulgt, ud af landet.

Desuden vender UNHCR sig imod, at Danmark overhovedet sender asylansøgere til andre lande.

'UNHCR fastholder sin stærke modstand overfor sådan nogle initiativer, og har bedt Danmark om at afholde sig fra at eksportere sine asyl-forpligtelser', skriver talsmanden.

Lige på dette punkt kan FN brokke sig så meget, de vil - det er Danmarks egen beslutning. Men FN kan naturligvis godt bestemme, om man vil indgå en aftale med regeringen om at huse asylansøgere fra Danmark.

Håber stadig

Og når det er udelukket, så er spørgsmålet, hvad gør regeringen så gør?

Til det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

- Jeg arbejder på at lave en aftale med en regering uden for EU, og så kan det jo godt være, at vi ønsker, at FN skal spille en rolle, fx i forhold til at få udvalgt og genbosat kvoteflygtninge til Danmark. Det kan jeg jo ikke tvinge FN til, men det håber jeg da.

Mattias Tesfaye mener umiddelbart ikke, at det er et stort problem for regeringens asyl-drøm, at FN totalt afviser at være en del af den plan. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Men FN udelukker det. Er jeres plan så ikke faldet?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg tager tingene i den rigtige rækkefølge. Nu præsenterer vi i første omgang vores idé for en håndfuld lande, og en aftale med dem kan jo indeholde mange ting, siger Tesfaye og fortsætter:

- Vores forslag går ud på, at hvis folk har brug for beskyttelse, så sker det lokalt i det samfund, som vi har indgået en aftale med.

- Men lad os blive ved det, I sagde før valget: I sagde, at de skulle overføres til FN, og det vil FN ikke. Kommer I til at lave sådan en aftale med FN?

- Det, vi arbejder på, er, at få lavet en aftale med et andet lands regering?

'FN har ikke noget land'

- Så har I opgivet det med FN?

- Jeg synes ikke, at det er en helt rimelig fremstilling. Siden februar 2018 har diskussionen jo drejet sig om, hvilke lande vi kunne lave en aftale med.

- Kommer de til at blive sendt til FN?

- Men FN har jo ikke noget land.

- Men det var det, I selv skrev?

- Asylansøgere kan sendes til et konkret land, men aftalen skal indgås med regeringen i et konkret land.

- Hvis man får tilkendt asyl i Rwanda, skal folk så flyves tilbage til Danmark?

- Nej, så er vores udgangspunkt, at folk skal integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger. Derfor siger jeg også, at sådan en aftale med stor sandsynlighed vil inkludere, at der også skal nogle flygtninge den anden vej gennem FN’s kvote-system.

Interview: Systemkritiker Faustin Rukundo er flygtet fra Rwanda, men lever stadig i frygt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets nye politiske podcast om regeringens kovending her.