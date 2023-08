FN-eksperter om Afghanistan: Løfterne om et nyt Taliban var falske

Taliban har vist sig at være mindst ligeså skadelig for Afghanistans befolkning og det afghanske samfund, som man kunne frygte.

Og løfter om, at bevægelsen skulle have reformeret sig, da den overtog magten i Afghanistan for præcis to år siden, har vist sig at være falske.

Det konstaterer en række af FN's menneskerettighedseksperter i en udtalelse, som FN har offentliggjort i anledning af toårsdagen for magtovertagelsen.

- For to år siden overtog Taliban magten i Afghanistan.

- Siden har de påtvunget den afghanske befolkning politikker, som har resulteret i en vedvarende, systematisk og chokerende ophævelse af adskillige menneskerettigheder, herunder retten til uddannelse og arbejde og retten til at ytre sig og forsamle sig, skriver FN-eksperterne i udtalelsen.

Blandt de hårdest ramte er kvinder og piger, etniske og religiøse minoriteter samt personer med handicap og homoseksuelle, skriver FN.

Særligt Talibans behandling af piger og kvinder har trukket overskrifter siden bevægelsens hurtige magtovertagelse.

- Trods forsikringer fra Talibans de facto-myndigheder om, at alle restriktioner, især hvad angår adgang til undervisning, ville være midlertidige, har de virkelige omstændigheder vist et skærpet, systematisk og altomfattende system, der medfører adskillelse, marginalisering og forfølgelse, skriver FN.

- Begrebet 'et reformeret Taliban' har vist sig at være forkert.

Eksperterne henviser til, at Taliban efter sin magtovertagelse lovede, at bevægelsen blandt andet ville give piger og kvinder flere rettigheder, end da Taliban var ved magten i Afghanistan i 1990'erne. Men sådan er det langtfra gået.

Taliban har frataget afghanske piger og kvinder muligheden for at gå på gymnasiet og studere på universitetet. Og ifølge FN har myndighederne i flere provinser inden for den seneste tid forbudt piger over ti år at gå i skole.

Derudover har bevægelsen forbudt afghanske kvinder at arbejde for både afghanske og udenlandske organisationer. Skønhedssaloner er desuden blevet forbudt, og mange offentlige stillinger må ikke længere besættes af kvinder.

Sammenlignet med sidste år er undertrykkelsen af piger og kvinder blevet værre i år, vurderer menneskerettighedseksperterne.

Ifølge FN kan Talibans behandling af piger og kvinder sidestilles med forfølgelse og forbrydelser mod menneskeheden.

Efter 20 år i Afghanistan meddelte præsident Joe Biden i foråret 2021, at USA ville trække sine sidste styrker ud af Afghanistan inden 11. september.

I tiden op til denne deadline begyndte Taliban at indtage de afghanske byer. 15. august indtog bevægelsen Afghanistans hovedstad, Kabul, og den daværende vestligt støttede præsident, Ashraf Ghani, flygtede ud af landet.