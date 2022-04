FN's chef skal besøge Putin

FN's generalsekretær, António Guterres, tager tirsdag i næste uge til Moskva for at mødes med blandt andre Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det oplyser FN fredag i en kort pressemeddelelse.

Her lyder det også, at han skal mødes med udenrigsminister Sergej Lavrov.

- Generalsekretæren skal besøge Moskva i Rusland 26. april.

- Han skal holde et arbejdsmøde og have frokost med udenrigsminister Sergej Lavrov. Generalsekretæren vil blive modtaget af præsident Vladimir Putin, lyder det i fredagens udtalelse fra FN.

Mødet mellem Guterres og Putin bliver et af de højest profilerede i Moskva, siden krigen i Ukraine blev indledt 24. februar.

Den østrigske kansler, Karl Nehammer, besøgte mandag i sidste uge Moskva som den første europæiske leder siden krigens start.

FN-chefen Guterres håber i Moskva at kunne tale om, hvad der kan gøres for at skabe fred i Ukraine. Det siger generalsekretærens talsmand Eri Kaneko.

Verdensorganisationen FN, der står for Forenede Nationer, blev grundlagt efter Anden Verdenskrig i 1945. FN består i dag af 193 medlemslande. Det betyder, at stort set alle verdens lande er en del af organisationen.

Rusland har været en del af FN, lige siden organisationen blev grundlagt - i lang tid dog som en del af Sovjetunionen.