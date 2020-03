Fock: Jeg er ikke Komiske Ali

Selvom fire ud af fem folketingsmedlemmer er væk, så bliver Josefine Fock som formand for det grønne parti.

- Hvis jeg gik nu, så ville jeg kaste partiet ud i en endnu større krise, end vi allerede er, siger hun.

- Jeg kan ikke tillade mig at tage det personligt, jeg har fået en meget stor opbakning fra baglandet og hovedbestyrelsen.

Det siger hun til Ekstra Bladet og et par andre medier ved partiets kontorer på Christiansborg.

- Nu har I kun et folketingsmedlem. I har ingen penge, hvordan vil I fortsætte?

- Nu har jeg været med til det her før. Jeg fokuserer på, at vi skal opbygge noget helt nyt. Måske var det sådan, det skulle være. Vi står ved en skillevej. Nogen forlader partiet. Så kan vi igen få opbygget et parti, som står mere stærkt.

Elbæk vender ryggen til Alternativet

- Har Uffe Elbæk været loyal her i slutspillet?

- Det vil jeg ikke forholde mig til. Det siger rigtig meget, at han vælger at forlade partiet. Det er jeg ked af. Jeg er sikker på, at Uffe og jeg kunne have haft et godt samarbejde. Det er ikke mig, som fik Uffe til at trække sig som politisk leder. Jeg blev valgt på demokratisk vis med stor medlemsopbakning. Det bliver jeg nødt til at holde fast i for parteits skyld

- Du har ikke engang en enstemmig hobedbestyrelse i ryggen?

- Jeg har en hovedbestyrelse, som bakker mig op. Der er et mindretal, hvor jeg ved det er mere nuanceret.

- Det er et stort mindretal, Josefine Fock...

- Jeg bliver stadigvæk nødt til at sige, at jeg har opbakning. Det er blevet kategorisk afvist, at jeg skulle have rusket i nogen. Det glæder jeg mig over i den hovedbetyrelses-udmelding. Ja, der var arbejdsmiljømæssige udfordringer for fem år siden, hvor flere havde et ansvar udover mig. Dermed er vi et nyt sted nu.

- Er der ikke noget Komiske Ali over dig. Hele Bagdad står i brand, men du siger, alt skal nok blive godt. Hvem skal dog tro på det?

- Jeg synes ikke, der er noget Komiske Ali over det. Jeg bliver nødt til at respektere et medlemsvalg. Jeg får at vide af store dele af baglandet, at jeg fortsat har meget, meget stor opbakning. Det ville være helt utidigt af mig at tage mit gode tøj og gå. Det kan jeg da love dig, at jeg har overvejet. Men hvis jeg gjorde det, så ville jeg da for alvor smide Alternativet ud med badevandet.

- Det er Alternativet for vigtigt til. VI er et utroligt vigtigt parti her på Christiansborg og ude i baglandet og i Danmark og hele omverden. Ja, hele verden. Vi skal være det bedste parti, og det bedste land for verden, siger hun.