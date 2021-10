Fodboldfans stemmer V-politiker til tops

Ved kommunalvalget i 2017 var han nummer 25 på Venstres kandidatliste.

Men når borgerne i Kolding Kommune går i stemmeboksen 16. november, vil Ole Martensen være at finde som nummer tre.

Det skyldes, at en gruppe fra Kolding IF's fodboldfanklub, KIF Suppport, har meldt sig ind i Venstre og i fælleskab har fået Martensen rykket op på listen ved partiets opstillingsmøde.

- Vi vidste, at Ole stillede op, og at han brænder for KIF, så vi meldte os ind i Venstre og skrev senere ud til de medlemmer af KIF Support, som vi tror godt kunne stemme på Venstre, fortæller Kenneth Rasmussen, der er formand for fanklubben, til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten har set en besked, der er udsendt fra formanden og tidligere formand Martin Bjorholm Pedersen.

Vil udvide stadion

Ifølge mediet skulle de to have udsendt en besked med opfordringen om at melde sig ind og ved opstillingsmødet stemme Ole Martensen til tops, fordi han vil kæmpe for at udvide stadion.

På hans profil på Venstres hjemmeside fremgår det da også, at hans mærkesag er et 'fortsat målrettet arbejde for et bynært stadion'.

En sag, der angiveligt skulle være så vigtig, at 2. divisionsklubben Kolding IF ifølge en besked til fansene tilmed har tilbudt at betale medlemskontingentet på 325 kroner, hvis der ikke var penge i pungen til det.

Men det afviser Kolding IF's bestyrelsesformand, Claus Holm-Søberg, blankt ifølge JydskeVestkysten. Han fortæller, at en 'tredje person', som han ikke vil navngive, står bag tilbuddet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ole Martensen får nu en fornem tredje plads på kandidatlisten. Foto: Venstre i Kolding

Blev ikke valgt ind

Ved kommunalvalget i 2017 fik Ole Martensen ikke nok stemmer til at få en plads i byrådet. 275 stemmer blev det til.

Han har dog sidenhen fået lov til at prøve kræfter med arbejdet alligevel, efter han røg ind som suppleant.

Til mediet siger Ole Martensen, at han ikke vidste, at der var fodboldfans på opstillingsmødet, og fanklubbens formand siger, at han og Venstre-manden ikke har nogen personlig relation.

Ved kommunalvalg har placering på listen i teorien ingen betydning, fordi det er de kandidater, der får flest personlige stemmer, der bliver valgt ind.

En dansk undersøgelse har dog imidlertid vist, at det kan være afgørende, fordi vælgere ofte stemmer ud fra tilfældigheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcastapp. Det nyeste afsnit handler om Pernille Skippers barsel og om politikere, der ikke møder op til samråd og udvalgsmøder.