Fødevareminister vil undersøge æg på køl

I Danmark er der en regel om, at æg skal opbevares på køl. Den regel findes ikke i nogen andre EU-lande.

Det har fået fødevareminister Jacob Jensen (V) til at undres.

- Der er givetvis en god grund til det, men det er et af mange eksempler på, at vi nogle gange gør tingene mere besværlige for os selv i Danmark, end det er nødvendigt.

- Det giver kompliceret administration. Fødevarestyrelsen skal følge op på, at reglerne bliver overholdt. Det trækker ressourcer fra både virksomheder og myndigheder, som kunne være brugt klogere, siger ministeren.

Ifølge Jacob Jensen er eksemplet med æggene blot et af mange potentielt unødigt bøvlede regler, som han er stødt på i sin tid som fødevareminister.

Derfor starter han nu et større projekt, der skal forenkle og luge ud i unødige regler indenfor fødevarer, landbrug og fiskeri.

- Det skal udfoldes på den måde, at jeg inviterer erhvervsliv, interessenter og organisationer til at komme med forslag til love, som de er stødt på indenfor det her område, som er bøvlede, virker ulogiske, og som måske også er svære at efterleve, siger han.

Ministeriet vil derudover også gennemgå bekendtgørelser og EU-implementeringer.

Det skal ske for at få et samlet overblik over, hvor tingene kan gøres lidt smartere, fortæller Jacob Jensen.

Et andet eksempel på såkaldte 'bøvlede regler' - men også overimplementering af EU-direktiver - er ifølge ministeren den pligt, som selv små foreninger kan have til at registrere sig som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Kravet er fastsat af EU. Reglerne gælder for eksempel også spejderforeninger, der sælger pandekager på et loppemarked mere end ti gange om året.

Men Fødevarestyrelsen indikerer, at den grænse faktisk kan sættes op til 30, uden at det går imod krav fra EU.

- Generelt er vi i Danmark duksen i EU, og vi ligger os på den sikre side, når vi implementerer direktiver.

- Det kan være fint på nogle områder, men hvis man gør det uden at skele til, om det er nødvendigt, så bliver det en byrde for foreninger, virksomheder og fødevareproducenter. Det vil jeg gerne have et samlet blik for.