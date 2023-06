Kun i Ekstra Bladet

Pernille Vermund blev i 2011 skilt fra sine tre børns far. Da var hendes yngste søn, Storm, kun ni måneder gammel.

- Deres far ville gerne have en syv-syv-ordning - også med Storm, selvom jeg stadig ammede ham om natten, men det var jeg så nødt til at stoppe med, for jeg ønskede endnu mere, at alle tre drenge fik et tæt forhold til deres far.