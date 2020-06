Følsomt farvel: Mette er størst af alle

Den store patos.

I sit ene år i statsministeriet var Martin Rossens opgave, at tænke de store tanker. Den langsigtede strategi for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

Men til septemger er han væk. Danfoss og drengedrømmen trak.

I en lang følelsesladet privat Facebook-opdatering kommer den magtfulde stabschef hele vejen rundt. Forbi Grundloven, velfærdssamfundet, tilid til politikere, corona-krisen og det store arbejdspres.

Om båndet til Mette Frederiksen, skriver han:

'Min nære ven igennem 25 år, Mette. Det her er som et miste en del af sig selv. Det her har mildt sagt være mere end et job. Mette. Du er efter min mening den største politiker i min levetid med en motorkraft ingen nogensinde vil kunne matche, en rå intellegens og evne til at se igennem jura og teknik og identificere det vigtige - også efter 14 timers arbejde.

'Jeg savner dig allerede Mette og vil altid have din ryg.'

Cowboy-byen

Den nye arbejdsgiver får også med Martin Rossens kælne pen.

'Jeg boede med min mor og lillesøster i cowboy-byen Havnbjerg, hvorfra man kan se Danfoss' hovedsæde. Min mor arbejdede der i 27 år, og dengang var bånden mellem lokalsamfund og virksomhed unikt.'

'Familien Clausen havde en særlig plads, og ingen var i tvivl om, at familien havde det på samme måde med Als og Sønderjylland'.

Martin Rossen takker desuden en lang række navngivne kolleger, som ikke er kendt i den brede offentlighed.

Af folkevalgte får borgmestrene Thomas Gyldal (Herlev) og Jacob Bjerregaard (Aarhus) tak.