Før coronamøde: Disse kommuner er i farezonen

Der er møde i Folketingets coronagruppe her til formiddag - endnu flere kommuner risikerer at stå over for en delvis nedlukning

Der er udsigt til flere coronarestriktioner.

Folketingets sundhedsordførere, der sidder i den såkaldte coronafølgegruppe, er indkaldt til møde kl. 11.45, og her kan de meget vel få at vide, at flere kommuner står over for en delvis nedlukning.

Det vurderer den konservative sundhedsordfører, Per Larsen, over for Ekstra Bladet.

Indtil videre har indbyggerne i 38 kommuner fra onsdag været vidne til den delvise nedlukning. Men allerede på nuværende tidspunkt lever flere andre kommuner op til de kriterier, der lå til grund for tiltagene i de 38 kommuner.

Det gælder Ringsted og Struer, mens kommuner som Holstebro, Skanderborg og Stevns er meget tæt på at krydse de kritiske grænseværdier.

Ifølge Sundhedsministeriet skal dette gøre sig gældende for at blive omfattet af de nye tiltag:

- Kommuner og regioner med en syv dages incidens på 200 eller mere pr. 100.000 indbyggere.

- Og positivprocent på 2 pct. eller mere gennemsnitligt over syv dage.

Nedlukning i Hovedstaden

I Ringsted er incidensen på 221, mens 3,4 procent af coronatestene har vist et positivt resultat de seneste syv dage. I Struer er tallene 204 og 2,31.

I Holstebro er incidensen 295, mens positivprocenten ligger på 1,92 - for Skanderborgs vedkommende er tallene 193 og 3,29. I Stevns er der tale om en incidens på 197 og en positivprocent på 2,76.

De 38 kommuner, der på nuværende tidspunkt er lukket delvist ned, er:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

Der er bl.a. tale om alle kommuner i Region Hovedstaden - undtagen Bornholm.

Køge er med

'Det er (...) konkret vurderet, at Bornholm Kommune pga. geografisk beliggenhed ikke inkluderes, selvom kommunen er beliggende i Region Hovedstaden, lyder begrundelsen fra Sundhedsministeriet.

'Omvendt er Køge Kommune inkluderet uden at opfylde kriterierne, da det er vurderet, at Køge Kommune geografisk samt transport- og erhvervsmæssigt er tæt forbundet med mange af de kommuner, som omfattes. Kommunen inkluderes derfor med henblik at mindske risiko for smittespredning', forklarer ministeriet i et faktaark.