Før vaccinemøde: 'Det er bekymrende'

Der er grund til bekymring, når man ser på den seneste udvikling med nogle af de livsvigtige cononavacciner.

Sådan lyder det fra Enhedslistens corona-ordfører, Peder Hvelplund, forud for at Folketingets partier skal drøfte vaccinesituationen med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag kl. 11.30.

Partierne er blevet indkaldt, efter at det amerikanske firma Johnson & Johnson tirsdag meddelte, at man har valgt at udskyde udrulningen af sin coronavaccine i Europa på grund af bekymringer om bivirkninger.

I forvejen er udrulningen af vaccinen fra producenten AstraZeneca sat på pause i Danmark - ligeledes som følge af frygt for bivirkninger.

- Det er klart, at det er bekymrende, at AstraZeneca er pauseret, og at udrulningen af Johnson & Johnson er sat i bero. Det har en stor betydning for hele vaccineudrulningen i Danmark, lyder det fra Peder Hvelplund.

- Jeg forventer, at vi får en orientering fra sundhedsmyndighederne på den aktuelle situation - både i forhold til AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinen, siger Hvelplund forud for formiddagens møde.

Sammenhæng afgørende

Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader hos vaccinerede personer, der har ført til beslutningen om at udskyde udrulningen af vaccinen fra Johnson & Johnson.

- Peder Hvelplund, er det sandsynligt, at Johnson & Johnson-vaccinen også bliver sat på pause?

- Det er svært at sige endnu. Indtil videre er der meget få tilfælde af blodpropper, og der er ikke klar evidens for, at de har direkte relation til vaccinen. Det er selvfølgelig afgørende, om der er en klar sammenhæng, og hvor mange tilfælde man taler om.

- Der er også muligheden for at give en begrænset godkendelse, hvis man kan dokumentere, at der er en sammenhæng med helt specifikke grupper. Så kan de grupper få en anden vaccine, siger Peder Hvelplund.