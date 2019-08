Først gav hun højrehånd historisk magt: Nu vil Mette gå ENDNU mere spin-amok

Det er en 'demokratisering', at Mette Frederiksens uvalgte højrehånd, Martin Rossen, er blevet indsat i regeringens magtfulde økonomi- og koordinationsudvalg, samt at han er blevet ansat som Frederiksens tredje spindoktor med titel af stabschef.

Sådan lyder det i et interview med Mette Frederiksen i Berlingske, hvor hun forsvarer den opsigtsvækkende og fra flere kanter kritiserede ansættelse af Rossen.

- Hvis man er demokrat, er man nødt til at insistere på, at det demokratisk valgte led har kapaciteten og evnen til at føre tingene ud i livet. Derfor er det her i mine øjne en demokratisering, siger Mette Frederiksen til avisen og understreger, at hun anser ansættelsen som helt nødvendig:

- De mål, vi har sat som regering, skal vi levere på. Det er mit ansvar, og derfor bliver vi nødt til at have et styrket statsministerium.

- Vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Hvis ikke ministeren er stærk, så er der kun en anden part, der kan være det. Og det er embedsmændene, siger hun og forklarer sig med, at hun har brug for 'den nødvendige muskelmasse'.

Men Mette Frederiksen går endnu videre og afslører i interviewet, at flere andre ministerier vil få lignende 'politiske sekretariater' med ansættelse af politisk udpegede embedsmænd som rådgivere for regeringens ministre.

Aktuelt er børne- og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil ifølge interviewet i gang med at oprette et sådant sekretariat.

Nybrud

Den danske forvaltningstradition er imidlertid, at embedsmænd er upolitiske og bliver siddende, mens regeringer kommer og går.

Derudover har de særlige rådgivere, som indtil ansættelsen af Martin Rossen hos Mette Frederiksen maksimalt har talt to pr. minister, aldrig før haft formelle instruktionsbeføjelser over for embedsmænd.

Faktisk er det i strid med spindoktorbetænkningen, betænkning 1537, som Ekstra Bladet før sommerferien kunne afsløre.

Men det princip har lidt et knæk med oprettelsen af det politiske sekretariat i Statsministeriet. Her får stabschef Martin Rossen instruktionsbeføjelser over for andre embedsmænd i Statsministeriet.

Noget, Statsministeriet over for Ekstra Bladet erkendte var at gå 'lidt videre end det, som har været forudsat i betænkningen'.

