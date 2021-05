Først makrelmad - nu kolonihavehus

Socialdemokraternes formand, statsminister Mette Frederiksen, har valgt at tage sig en fridag på Arbejdernes Internationale Kampdag.

Talen blev optaget på video allerede i torsdags foran et lille sort kolonihavehus i Aalborg - og hun møder hverken pressen eller sine kammerater 1. maj.

Helt usædvanligt var arbejderbevægelsens røde faner skrottet til lejligheden - og i stedet var scenen sat med Dannebrog blafrende fra flere vinkler, da S-formandens 1. maj-tale blev sendt ud via den multinationale medie-mastodont Facebook.

- Normalt holder Mette Frederiksen sin 1. maj-tale som S-formand. Ikke som statsminister. Men man kan jo ikke adskille det. Men det er meget bemærkelsesværdigt, at hun sætter den scene for sig selv i kolonihaven. Der er jo ikke kun et Dannebrogs-flag. Men hele to. Der er et i baggrunden - og så skyder de hende fra siden, hvor Dannebrog også vajer i vinden. Hun er omringet af Dannebrog, siger Villads Andersen, der er tidligere taleskriver for Mette Frederiksen.

- Symbolikken er til at føle på. Den er som taget ud af en Olsen-Banden-film. Og så er det optaget i en kolonihave i Aalborg, hendes egen hjemstavn og valgkreds, fortsætter han.

Fuldt overlæg, da Mette Frederiksen skrottede arbejderbevægelsens røde faner - og indhyllede sig i Dannebrog, vurderer hendes tidligere taleskriver. Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Hen bemærker, at det bestemt ikke var en klassisk 1. maj-tale.

- Det, som SF og Enhedslisten har gang i, er jo sygeplejerskernes løn og højere dagpengesats. De klassiske lønmodtager-kampe. Dem ignorerer Mette Frederiksen fuldstændig 1. maj, siger han.

Villads Andersen bemærker, at Mette Frederiksen i sin tale holder fast i fortællingen om, at vi har været igennem en corona-krise. I den forbindelse er der taget nogle politiske beslutninger, som har ført os godt igennem krisen både økonomisk og på antallet af syge.

- Hun fejrer sig selv og Danmark for at være kommet gennem krisen indtil videre. Hvis vi træffer de rigtige beslutninger - som hun ser dem - kan vi også fremadrettet opnå gode resultater på klima, velfærd, decentralisering og uddannelse. Hun vil vise, at det betyder noget, hvilken politik man fører.

Mette: Vi kommer med en god løsning

- Thorning blev drillet meget med, at der kom en god løsning i morgen. Det var også en absurd situation med betalingsringen. Men det er da meget sjovt, at Mette Frederiksens 1. maj-tale jo er en 'stor løsning i morgen'.

- Hun siger, at regeringen kommer til at lægge en plan frem, men kommer ikke med nogle konkrete planer. Hun gør klar til de dagsordener, som hun gerne vil sætte det næste stykke tid - og forsøger at sætte en positiv stemning, forklarer Villads Andersen.

Hvorfor vil man gerne have en Olsen-Banden-stemning frem i en S-formandstale?

- De referencer - du bruger - siger meget om, hvordan man gerne vil opfattes. Olsen-Banden, Shubidua, Matador og den slags - der jo filmens og musikkens makrelmad. Som folk er flest. Der er strategiske grunde til, at hun dyrker makrelmadder og Matador. Men det er ikke kun falsk. Hun ser det som en del af sig selv - og så vil hun gerne fremhæve det. Forstørre det.

Der var vel ikke meget 'gør din pligt og kræv din ret' over Olsen-Banden. De gad jo ikke arbejde?

- Næ. Egon Olsen brugte socialdemokrater som et skældsord. Det er rigtigt. Men det er en kulturel reference, som kan samle danskerne - og alle kender. Det er meget få ting i dag. Olsen-Banden og Matador har det. Så kan man diskutere om Shubidua og Kim Larsen også har det på samme måde. Men det er nok det tætteste, man kommer.

Og så makrelmadder?

- Ja. Mine børn elsker også makrelmadder. Så vi er helt nede i børnehaven.