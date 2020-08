Først Venstre, så Alternativet og nu er det Fremad

Kåre Traberg Smidt skifter parti. Igen. Denne gang er turen kommet til Simon Emil Ammitzbøll-Billes Fremad.

På den måde er det to politikere, der i den grad har smagt på partierne, der forenes.

Simon Emil Ammitzbøll var medlem af de Radikale, inden han stiftede Borgerligt Centrum, der blev opslugt af Ny Alliance, som blev Liberal Alliance, og nu er han medstifter af Fremad.

Kåre Traberg Smidt har været forbi Venstre og Alternativet, inden han nu har meldt sig ind i Fremad.

- Det er måske lidt tilbage til rødderne. Det er en klassisk Venstre var også højskole og frihedsbaseret. Det er meget det, som Fremad står for – det humaniske borgerlig liberale parti, siger han og tilføjer:

- Det var det Venstre var i gamle dage.

Politisk symbiose

Da han forlod Venstre var det fordi, at han mente, at partiets udlændinge politik var for hård. Alternativet har fejlet i forhold til at skele til iværksætterne, lader han forstå.

- Det har man måske ikke helt haft plads og tid til, fordi den grønne agenda har fyldt så meget, konstaterer han.

Til gengæld er det en symbiose, der er opstået mellem det nye medlem og den øvrige del af partiet Fremad, fortæller han:

- Når vi har haft samtaler i den politiske parringsdans, har vi delt synspunkter på klima- og udlændingepolitikken såvel som den økonomiske politik.

- Jeg har sjældent mødt nogen, som er så politisk enige, som os.

- Hvor længe bliver du så i Fremad?

- Jeg håber, at vi lever et godt, langt og rigt liv.

- Det handler i bund og grund om, at vi må præsentere vores politik og se, om folk kan lide det.

- Hvis man ikke forsøger, kommer der aldrig noget resultat, slår han fast.

Han fortsætter som medlem af Københavns Borgerrepræsentation, som han også stiller op til. På spørgsmålet om, hvorvidt han vil ind i Folketinget, lyder svaret:

- Det vil jeg ikke tage stilling til, før vi er opstillingsberettiget.

