Første af Trumps medtiltalte i Georgia-sag overgiver sig til fængsel

De to første af Donald Trumps 18 medtiltalte i en sag i delstaten Georgia har tirsdag overgivet sig selv til et fængsel i Atlanta.

Det viser dokumenter fra Fulton County og en udtalelse ifølge Reuters.

Det er Trumps tidligere advokat John Eastman og den republikanske valgobservatør John Hall, der tirsdag har overgivet sig.

I sagen anklages den tidligere amerikanske præsident og flere andre for forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020, og som Trump tabte til den demokratiske politiker Joe Biden.

Hall er tiltalt for syv forhold.

I anklageskriftet beskyldes han blandt andet for at have haft planer om at ville skaffe sig adgang til vælgerdata og stemmeoptællingsmaskiner.

Eastman er ifølge BBC tiltalt for ni forhold. Han anses som en af nøglepersonerne i planen om at forsøge at omgøre valgresultatet fra 2020.

Både Eastman og Hall, der indgik aftaler om kaution mandag, fik deres sag behandlet og blev løsladt efter omkring en time.

Mark Meadows, der var Trumps stabschef i Det Hvide Hus, har søgt om at få rykket sin sag til en føderal domstol og frafalde sagen. Han mener, at han har immunitet over for at blive retsforfulgt for handlinger, han begik som føderal embedsmand.

Meadows har søgt om, at hans overgivelse kan rykkes til efter en høring ved en føderal domstol mandag, men det blev afvist af Fani Willis, der er anklager i Fulton County.

Hun lod hans advokater vide, at han vil blive anholdt, hvis han ikke selv overgiver sig inden fredag eftermiddag.

Donald Trump har tidligere selv sagt, at han vil overgive sig til fængslet i Fulton County i Georgia på torsdag.

Trump har afvist at have gjort noget forkert i sagen. I en udtalelse har hans kampagnestab beskyldt tiltalen mod ham for at være politisk motiveret og iværksat af Demokraterne.

Det er en anklagejury ved en domstol i Fulton County i Georgia, som har indleveret anklageskriftet mod Trump og hans formodede medsammensvorne.

Anklagere i Georgia har foreslået, at sagen skal indledes den 4. marts.

Trump står over for tiltaler i tre andre kriminalsager.