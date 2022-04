Første frifindelse i retssag efter stormløb mod Kongressen

For første gang er en person onsdag blevet frifundet ved en domstol i en sag med relation til stormløbet på USA's Kongres i januar sidste år.

Matthew Martin fra Santa Fe i delstaten New Mexico var sigtet for en mindre forseelse, men blev frifundet, da dommeren accepterede hans forklaring om, at han ikke vidste, at han brød en lov ved at gå ind i kongresbygningen.

Han forklarede i retten, at politiet tillod ham adgang under stormløbet, der blev udført af en stor gruppe tilhængere af den daværende afgående præsident Donald Trump.

Det skete, imens kongresmedlemmer var i gang med at godkende Joe Biden som USA's næste præsident.

Efter stormløbet mistede Matthew Martin sit arbejde, hvor han var kontraktansat ved det amerikanske energiministerium. Han mistede ligeledes sin sikkerhedsgodkendelse.

Han valgte, at hans sag ikke skulle afgøres af en jury, men i stedet af en dommer.

Tidligere i marts blev den første sag med relation til stormløbet, hvor en jury skulle afgive dom, afgjort. Her blev en mand fra Texas fundet skyldig i fem anklager heriblandt at medbringe en pistol på Kongressens grund.

I alt har justitsministeriet i USA tiltalt mere end 725 mennesker for lovovertrædelser i forbindelse med optøjerne.

Lovovertrædelser spænder blandt andet over forstyrrelse af ordensmagten, sammensværgelser og angreb på politiet.

Af de 725 mennesker havde 165 erklæret sig skyldig ved årsdagen 6. januar i år. Mindst 70 mennesker var blevet dømt.

Den hårdeste straf indtil videre blev givet kort inden jul. Her blev en mand idømt over fem års fængsel for vold mod politibetjente.