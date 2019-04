Første kandidat i hus: Provo-kunstner stiller op for Stram Kurs

Stram Kurs med partileder Rasmus Paludan i spidsen har nu den første folketingskandidat klar, efter de lørdag opnåede nok vælgererklæringer til at stille op til det kommende valg.

Der er tale om provokunstneren Uwe Max Jensen, der altså bliver første kandidat, udover Paludan selv, for det yderligtgående og stærkt islamkritiske parti.

'Rasmus Paludan har spurgt mig om, jeg vil stille op for Stram Kurs til folketingsvalget. Efter en kort betænkningsperiode har jeg valgt at svare ja. Så jeg kommer altså på stemmesedlen hos Stram Kurs til valget', skriver Uwe Max Jensen.

'Jeg er naturligvis fuldstændig enig i Stram Kurs 's kritik af islam og utøjlet masseindvandring. Under valgkampen vil jeg også hjælpe med at henlede opmærksomheden på Stram Kurs' slogan: "Mest mulig lykke til flest mulige etniske danskere. Tak til Rasmus Paludan og Stram Kurs' ledelse for at vise mig denne tillid.'

Uwe Max Jensen er kendt for adskillige nøgen-happenings, hvor han bl.a. er blevet anholdt af politiet for sine optrin.

Uwe Max Jensen anholdes af politiet efter en nøgen-happening i Viborg, hvor kunstneren skulle have gået nøgen gennem byen sammen med en somalisk muslim. De skulle hver især have holdt hhv. en koran og en bibel. Den somaliske mand dukkede imidlertid aldrig op. Foto: Claus Bonnerup

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Uwe Max Jensen og Rasmus Paludan.

