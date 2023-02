Fogde frikendt: Så vildt uenige er de

Minkkommissionens konklusioner bliver i den grad hældt i skraldespanden af den tjenstlige undersøgelse af rigspolitichef Thorkild Fogde, hvilket har ført til, at han kan genindtræde som chef for politiet.

Efter Minkkommissionens beretning blev han hjemsendt, indtil Justitsministeriet havde undersøgt hans rolle. Det har de nu gjort via en forhørsledelse med højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen.

I modsætning til Minkkommissionens hårde kritik af Fogde er han blevet pure frikendt af forhørsledelsen.

Minkkommissionens konkluderede ellers:

'På den baggrund finder kommissionen, at Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning, som kunne føres tilbage til pressemødet den 4. november 2020.'

Men forhørsledelsen konkluderer stik modsat:

'Efter det ovenfor anførte finder forhørsledelsen, at Thorkild Fogde ikke i de fire forhold, der er omfattet af det tjenstlige forhør, har tilsidesat sine pligter efter tjenestemandsloven. Da Thorkild Fogde således ikke har begået nogen tjenesteforseelse, opstår der ikke spørgsmål for forhørsledelsen om at afgive indstilling om en disciplinær straf efter tjenestemandsloven.'

Afgørende spørgsmål

En anden enorm uenighed går på, hvorvidt statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding på et pressemøde og i en pressemeddelelse 4. november 2020 om, at alle mink skulle slås ned, var en instruks til at handle. Var det tilfældet, skulle rigspolitichefen være helt sikker på, at loven var på plads.

Her skrev Minkkommissionen:

'I forhold til myndigheder finder kommissionen, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og i de efterfølgende pressemeddelelser retligt må kvalificeres som en instruks til i første række Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet om straks at igangsætte og gennemføre aflivning af mink fra myndighedsside.'

Men forhørsledelsen skriver modsat:

'Efter forhørsledelsens opfattelse kan udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 kl. 16.00 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt karakteriseres som en instruks til blandt andre Rigspolitiet om straks at igangsætte og gennemføre aflivning af alle mink.'

Pligt til at handle

Et af de store spørgsmål er, om Thorkild Fogde, der dagen efter pressemødet vidste, at der ikke var lovhjemmel på plads til at slå alle mink ned, skulle have råbt op.

Det mente Minkkommissionen, der skrev:

'Kommissionen finder, at det er kritisabelt, at Thorkild Fogde ikke reagerede, da han blev opmærksom på den manglende hjemmel.'

Forhørsledelsen mener derimod ikke, at det var Thorkild Fogdes ansvar:

'Efter det anførte kan det efter forhørsledelsens opfattelse dernæst ikke bebrejdes Thorkild Fogde, at han ikke kontaktede Justitsministeriet, som han vidste havde oplyst Rigspolitiet om hjemmelsspørgsmålet, for at få afklaret, hvilken betydning dette spørgsmål kunne have for Rigspolitiets indsats.'