Fogh kalder lukket undersøgelse af FE-hjemsendelser for skandale

Selv om Venstre er en del af regeringen, kommer tidligere partiformand og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) med en klar kritik af den.

Det er en 'kæmpe skandale', at undersøgelsen af hjemsendelserne i Forsvarets Efterretningstjeneste skal foregå bag lukkede døre.

Før regeringsdannelsen opfordrede han til at lukke sagen 'hårdt og brutalt', så den nye regering kunne se frem uden at være tynget af tidligere skærmydsler.

I stedet blev der enighed om at nedsætte en kommission, der skal undersøge hjemsendelserne bag lukkede døre. Fogh mener dog, at det bør være en offentlig undersøgelse, hvis det endelig skal undersøges.

- Undersøgelsen af, hvorfor de pågældende medarbejdere er blevet hjemsendt, skal foregå bag lukkede døre, hvilket, jeg mener, er en kæmpe skandale.

- Jeg mener ikke, at man har fundet en passende løsning. Absolut ikke, siger han i forbindelse med et fødselsdagsinterview, da han fylder 70 år.

Hjemsendelserne har været undersøgt, før det blev foreslået i regeringsgrundlaget fra december 2022.

Et år før nåede tre landsdommere frem til, at der ikke var hold i den benhårde kritik af tjenesten, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom med i august 2020.

Kritikken fik den socialdemokratiske regering til at hjemsende FE's øverste chef, Lars Findsen, tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel og tre andre FE-medarbejdere.

Den nye SVM-regering lægger op til, at den nye kommissions arbejde skal foregå bag lige så lukkede døre som den gamle.

Professor emeritus i strafferet Jørn Vestergaard kalder det naturligt, at den nye kommission gør det, fordi det handler om de samme oplysninger.

- Selvfølgelig har offentligheden et legitimt behov for størst mulig åbenhed om de forskellige udløbere af FE-sagen.

- Men det grænser til det uansvarlige, at en tidligere statsminister blander sig så direkte i, hvordan sagerne skal håndteres, siger han i en skriftlig kommentar.

Før folketingsvalget i november sidste år var der bred enighed i Folketinget om en omfattende undersøgelse af FE-sagen.

Men i regeringsgrundlaget var der blandt Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blot enighed om at undersøge hjemsendelserne.

For Venstre var det under valget en mærkesag at få undersøgt sagen, mens Socialdemokratiet var mere nølende.

Jørn Vestergaard fremhæver, at det i straffesagen mod Lars Findsen er op til domstolene at afgøre, hvad offentligheden skal have indsigt i.

- I Findsens tilfælde er der allerede rejst tiltale, så det er problematisk at sadle om, siger han og advarer om en glidebane.

Fogh ser ikke nogen modsætning i, at han mener, at sagen oprindeligt burde være klappet af internt, og at han nu kræver fuld offentlighed.

Venstre er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.