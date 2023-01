Fogh: Vent med at fjerne store bededag til efter et valg

Anders Fogh Rasmussen (V) er blandt mange kendt som fader til kontraktpolitikken, hvor man skal leve op til sine valgløfter.

Forslaget om at afskaffe store bededag som helligdag blev dog ikke omtalt under valget, og ingen af partierne i regeringen vil tage ansvar for forslaget.

Regeringen har lagt op til, at helligdagen skal afskaffes fra 2024. Men den tidligere statsminister mener, at regeringen bør vente til efter valget.

- Det må træde i kraft efter et kommende valg, så vælgerne har chancen for at tage stilling til det. Man skal gennemføre det, man sagde før valget, så vælgerne har tillid til, at politikerne gør det, de siger.

- Det er en grundlæggende ting i forhold til at skabe tillid, siger han i forbindelse med et fødselsdagsinterview, da han fylder 70 år torsdag.

Annonce:

Han kalder det generelt et fornuftigt forslag og fremhæver, at hovedformålet er at få flere til at arbejde mere. Det, mener han, er den rigtige retning, selv om den er upopulær blandt mange.

- Forslaget om at afskaffe en helligdag - eller en anden fridag - er den rigtige retning. Der er næppe noget, der er så upopulært som forslag om, at folk skal arbejde mere, siger Fogh.

Han opfordrer dog regeringen til at finde en løsning, så der kan blive indgået et bredt forsvarsforlig, da det er vigtigt, at der er stort flertal for den politiske aftale, som får stor betydning for fremtidens forsvar.

- Man er nødt til at se i øjnene, at vi står i en situation, som er meget ekstraordinær, fordi der er krig i Europa. At danskerne skal arbejde en dag mere om året, det er en meget lille pris, sammenlignet med det mareridt ukrainerne gennemlever.

- Det er naivt at tro, at vi kan gå igennem det uden at betale en pris, siger han.

Han erkender dog, at pengene fra en afskaffelse af store bededag vil ende i statskassen og således ikke være direkte koblet sammen med finansieringen af Forsvaret.

Annonce:

- Det er også rigtigt, det er sådan, det er. Men skal man begrunde, hvorfor man påfører befolkningen en byrde, er det meget klogt at forklare, at man gør det, fordi man har et behov, siger han.