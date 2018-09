Foghs velfærd: Løkke praler - Jensen forbander

Venstre forsøger at blæse og have mel i munden, når det kommer til velfærds-milliarder, lyder kritikken

Formandskabet i Venstre har en noget skizofren holdning til de mange velfærdsmilliarder, som danner rammen om Venstres store annoncekampagne.

Statsminister Lars Løkke gør sine hoser grønne overfor vælgerne ved at slå på de 75 mia. kr. i en stor annonce-kampagne som der i dag bliver brugt årligt på velfærd sammenlignet med 2001.

Langt de fleste af de ekstra velfærds-milliarder blev dog uddelt af Anders Fogh Rasmussen (V) i årene op til finanskrisen. 67 ud af de 75 mia. kr. ifølge tænketanken Kraka.

Faktisk blev finanskrisen værre i Danmark, fordi der gik gavebod i den under Fogh, fortalte Venstres næstformand, Kristian Jensen, forleden i Politiken.

- Det her understreger, hvor vigtigt det er, at vi får sikret, at de fejl, der skete op til krisen med alt for letsindige udlån, og at der ikke var nok styr på de offentlige finanser, ikke bliver gentaget, sagde Kristian Jensen til Politiken 7. september.

S: Løkke er skidt for velfærden

Budskabet om de samme velfærdsmilliarder, som både kan være gode og dårlige ifølge Venstretoppen, får kritik af Socialdemokratiet.

- Venstre forsøger at blæse og have mel i munden, siger medlem af Folketinget Jens Joel (S).

I Løkkes regeringsperioder fra 2009 til 2011 og fra 2015 til 2017 har der været en samlet negativ vækst i det offentlige forbrug på 1,7 milliarder kroner, viser tænketanken Krakas beregninger.

- Løkke selv har ikke været god for velfærden, og det er et faktum som dyre annoncekampagner ikke kan ændre på.

Jensen: Der er forskel

Lars Løkke har ikke ønsket at kommentere Venstretoppens forskellige udmeldinger, men næstformand og finansminister, Kristian Jensen (V), udtaler i et skriftligt svar:

’Vi er i dag i en situation, hvor der er styr på økonomien. Pengene passer, så vi nu har råd til at bruge 75 milliarder kroner mere på velfærd om året end i 2001, takket være de mange mennesker, der bidrager på arbejdsmarkedet, det er forskellen fra dengang til nu.’