- Folk tror, vi er de riges projekt

- Har I været for sure og tvære?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi har været i kamp for resultater. Det har vi heldigvis gjort. Nu er der valgkamp. Det er en anden form for kamp.

- Hvert eneste år på landmødet taler vi for mod, håb, optimise og udvikling.

- Har I været for dårlige til at få det ud til vælgerne?

- Jeg kan ikke holde ud, når politikere siger, de har været for dårlige til det ene og det andet. Det bruger jeg ikke min tid på.

- Men når jeg spørger folk her på landsmødet, så siger nogle af dem, at I har virket for hårde og I har talt for meget om penge og skattelettelser.

- Det er svært at sige, hvorfor vi ligger på omkring de fem procent i det vægtede gennemsnit. Det er nok fordi vi er i regering. Så er der nogen, der siger, at det skulle I ikke have gjort. Så kunne vi have stået derude og viftet med fanen. Det er Dansk Folkeparti gjort. De har mistet halvdelen af deres vælgere.

- Hvordan vil vi se den her nyfundne kærlighed i valgkampen.

- Vi vil føre en klassiske LA-valgkamp, hvor vi vil tale om vores egen politik 90 procent af tiden. De sidste ti procent vil vi bruge på at nyde en kølig pilsner og nyde det gode vejr.

- Det er mig, som ikke har fulgt godt nok med, at al den kærlighed er nye toner?

- Vi er kendt for at holde de bedste fester bl.a. på Folkemødet. Der er god stemning generelt. Det kendetegner os, siger Anders Samuelsen.