Folkeafstemning for helligdags skæbne splitter lederskribenter

- Fagforeningens top rydder pladen for useriøs adfærd midt i en krigstid.

Sådan lyder det i onsdagens leder i avisens Jyllands-Posten.

Har kalder lederskribenten forslaget om at sende idéen om afskaffelsen af store bededag til folkeafstemning for ærkepopulistisk.

Også i Berlingske får fagbevægelsens forslag kritik. Her lyder det, at fagbevægelsen er på 'tåbelig og uansvarlig kurs'.

- Hvis der skal afholdes en folkeafstemning om store bededag, er der ingen nedre grænse for, hvad vi skal begynde at stemme om, skriver lederskribent Thomas Berndt Henriksen.

- Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Men man fristes til at le først.

Regeringen vil afskaffe store bededag for at finansiere et styrket forsvar tidligere end hidtil aftalt.

Men store dele af Folketinget er imod det forslag, og både kirken og fagbevægelsen er imod. Sidstnævnte har startet en underskriftsindsamling til fordel for store bededag, som på kort tid har fået mange støtter.

Der er endnu ikke 60 mandater, som det kræves, der er klar til at kræve en folkeafstemning. Det er et værktøj, som partier er varsomme med at bruge, fordi det kan gribe om sig.

Men en række partier afviser det ikke, hvis sagen udvikler sig yderligere.

Iskold Mette F.: Intet problem at arbejde en ekstra dag

I Ekstra Bladet opfordrer chefredaktør Knud Brix til, at folket skal tale.

- På Ekstra Bladet går vi ind for, at folket skal spørges i denne principielle sag, skriver Brix i avisen.

Derfor deler bladet torsdag såkaldte harmehveder ud på Christiansborg Slotsplads til 'de politikere, der er bange for folket,' lyder det i lederen.

I Politiken fokuserer ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen på, hvilke løsninger de ni oppositionspartier har som alternativ til en folkeafstemning.

- At regeringen med sin firkantede og bombastiske magtudøvelse helt unødvendigt har givet sig selv en snublestart, ændrer ikke på, at Mette Frederiksen har en pointe, når hun fra Folketingets talerstol appellerer til fælles ansvar for finansieringen af reformerne, skriver han.

Det forpligter dog til andet og mere end at forlange en folkeafstemning og afskaffelsen af store bededag.

- Derfor venter vi spændt på at se, hvilke idéer de ni vrede oppositionspartier har til finansieringen af fremtidens reformer, skriver Christian Jensen.

Partier åbner for folkeafstemning