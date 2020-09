Folkeskolens forkæmper: Sender datter i privatskole

Alt for mange elever forlader folkeskolen til fordel for en privatskole, har SF-formand Pia Olsen Dyhr slået fast. Nu er hendes egen datter skiftet til en privatskole

For SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er den danske folkeskole 'en hjørnesten i vores velfærdssamfund'.

Derfor har hun heller ikke lagt skjul på sin bekymring for, at for mange børn forlader folkeskolen til fordel for privatskoler. En udvikling, der skal vendes, har formanden slået fast.

Men nu tæller Dyhrs egen datter med i statistikken over børn, der har skiftet folkeskolen ud med en privatskole. Efter sommerferien er datteren således begyndt i en privatskole i københavnsområdet.

- Hun har gået seks år i den lokale folkeskole, og da klassen ikke fungerede særlig godt - og to af hendes allernærmeste i klassen valgte at skifte til en privatskole - så spurgte vi hende, og hun sagde, at hun meget gerne ville flytte med dem. Det lod vi hende så gøre.

- Jeg synes ikke, at min politiske holdning skal hindre min datter i at have et godt skoleliv, siger Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet.

Vigtigste samfundsinstitution

SF og Pia Olsen Dyhr har om nogen slået sig op på at være fortaler for folkeskolen.

I partiets udspil på området bliver folkeskolen omtalt som 'den vigtigste samfundsinstitution i Danmark'.

Selv har Pia Olsen Dyhr bl.a. skrevet på Facebook, at 'den danske folkeskole er en hjørnesten i vores velfærdssamfund.'

'Desværre forlader alt for mange elever og lærere i de her år folkeskolen til fordel for privatskoler eller andre erhverv. Det skal og kan vi vende. Folkeskolen er for vigtig til at lade være,' lød det videre i Facebook-opslaget i 2018.

Det har hun sagt August 2020 SF vil indføre et klasseloft i folkeskolen på 24 elever: - Vi er dybt bekymrede for, at der er så mange elever, der flytter fra folkeskolen til privat- og friskolerne, fordi der netop dér er færre elever i klasserne, og der derfor er mere tid til den enkelte elev, lyder forklaringen fra Pia Olsen Dyhr i Jyllands-Posten. Februar 2018 Forhandlingerne om lærernes arbejdstid er gået i stå. Pia Olsen Dyhr skriver på Facebook: 'Den danske folkeskole er en hjørnesten i vores velfærdssamfund.' 'Desværre forlader alt for mange elever og lærere i de her år folkeskolen til fordel for privatskoler eller andre erhverv. Det skal og kan vi vende. Folkeskolen er for vigtig til at lade være. Det kræver investering, men også, at der denne gang bliver landet en aftale, som også lærerne kan se sig selv i.' November 2017 - Eleverne mistrives med de lange skoledage, klasserne er blevet større og større, og der er et enormt stress-ræs. Det betyder, at flere folk sender deres børn fra folkeskolen over i privatskolen, og den udvikling vil vi have ændret, siger Pia Olsen Dyhr til Politiken Skoleliv. Marts 2016 SF vil have et loft over antallet af indvandrerbørn i folkeskolen: - Det er vigtigt, at alle forældre fortsat vil sende deres børn i folkeskolen. Nogle skoler i København har 90 pct. tosprogede, mens hvert tredje barn er i privatskole. Det skader sammenhængskraften, siger Pia Olsen Dyhr til Jyllands-Posten. Samtidig skriver hun på Facebook: 'Jeg er oprigtig bekymret for den udvikling, vi ser i vores fælles folkeskole, hvor flere og flere børn tages ud og i stedet sættes i privatskole. Det skader sammenhængskraften. Folkeskolen skal være stedet, hvor vi mødes på tværs af kultur, økonomi, uddannelse.' Vis mere Luk

Skal altid gå forrest

- Jeg synes, at folkeskolen er vigtig - det skal der ikke være nogen tvivl om, understreger Pia Olsen Dyhr over for Ekstra Bladet.

- Jeg har også to bonus-døtre, der har gået i folkeskolen, helt til de sluttede. Det er en institution, vi vil priotere. Men jeg vil også altid tage et hensyn til det enkelte barn. Det tror jeg alle forældre vil gøre. Det gør jeg selvfølgelig også for min datter.

- Burde du ikke gå forrest med et godt eksempel, når du vil vende tendensen med, at folkeskolen skiftes ud med en privatskole?

- Jeg synes, at jeg som politiker altid skal gå forrest. Derfor startede min datter også i den lokale folkeskole. Vores bonusdøtre har også gået i folkeskole. De har haft forskellige skoleliv, og vi ville sørge for, at vores datter havde den mest muligt trygge hverdag, da hendes klasse var i opløsning.

- Alle forældre må stå i de valg, når de skal se på, hvad der er bedst for deres eget barn. Der skal det helst være sådan, at man vælger folkeskolen til. Men vi valgte altså at gå med de børn videre, som min datter havde det godt med.

Ekstra chance

- Mange andre forældre står sikkert med den samme type valg. Vil du opfordre dem til at give folkeskolen en ekstra chance, når der er nogle udfordringer?

- Jeg tror, at alle giver det en ekstra chance. Vi har i hvert fald gjort det med min datters skole. Men jeg tror også, at man på et tidspunkt må sige, at det er ens barn, og man skal sørge for, at ens barn er glad, hver dag det går i skole, siger Pia Olsen Dyhr og tilføjer:

- Jeg har som sådan ikke noget problem med privatskoler. Vi er SF'ere - vi støtter det frie skolevalg. Men det er vigtigt for mig, at vi har en så stærk folkeskole, at man vælger den til.

- Du har tidligere opfordret alle til at sende deres børn i folkeskole. Står den opfordring ved magt efter det, du har oplevet med din datter?

- Ja, det gør den. Jeg synes, at man skal prøve sin lokale folkeskole og gøre meget for den. Men jeg må også sige, at man som forælder skal huske på, at man er ansvarlig over for sit barn, så må man vælge det, der er rigtigt for vedkommende, siger SF-formanden.

Mette Frederiksen og Helle Thorning valgte også, at deres børn skulle gå i privatskole. Foto: Martin Lehmann